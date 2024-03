Lesetipp/taz: Völkermord Ruanda – Afrikas dreißigjähriger Krieg

Schädel von Opfern des Völkermordes in der Gedenkstätte von Nyamata. Bild: Fanny Schertzer/wikipedia

Im Völkermord an Ruandas Tutsi starben 1994 eine Million Menschen. Heute trägt eine neue Generation den alten Konflikt grenzüberschreitend aus.

Ein Tag im Krieg kann sich, selbst erlitten, wie eine Ewigkeit anfühlen. Jahrzehnte Krieg können gedanklich vorbeigehen wie im Flug. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo fliehen Millionen vor Kämpfen zwischen Kongos Armee und der von Ruanda unterstützten Rebellenbewegung M23 (Bewegung des 23. März), ihr tägliches Überleben ist nicht gewährleistet, und es werden immer mehr.

Und zugleich sind die Elendslager am Rand der Provinzhauptstadt Goma direkt an Ruandas Grenze Teil eines alten Konflikts mit Millionen Toten, der sich in diesen Tagen erneut gefährlich zuspitzt. Am 7. April jährt sich in Ruanda der Beginn des Völkermords an den Tutsi zum 30. Mal. Die Erwartung einer Neuauflage war lange nicht so hoch wie heute.

