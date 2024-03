Lesetipp/taz: Wagner-Nachfolger in Afrika – Afrikahilfe auf russische Art

Wagner war nur ein Vorspiel: „Afrikakorps“ heißt Russlands neue Einheit, die Moskaus Interessen dort durchsetzen soll. Der Deal: Waffen gegen Gold.

Mehrmals am Tag durchbrechen Motoren schwerer russischer Transportmaschinen die Stille von Kufra. Dort, mitten in der Sahara, landen die Flugzeuge dann auf dem großen Militärflughafen. Einst legte Libyens 2011 gestürzter Diktator Muammar al-Gaddafi hier in der Wüste, dank unterirdischer Bewässerungssysteme, große grüne Felder an. Heute sind die abgelegenen Oasen im Südosten Libyens Drehkreuz eines geopolitischen Dramas. In der Hauptrolle: Russland, das von hier aus sein Einflussgebiet in Afrika ausweiten will.

