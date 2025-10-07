Lesetipp/tesaaworld: Tunesien: Gericht prüft Berufung gegen das Todesurteil gegen einen Bürger aufgrund von Facebook-Posts

Die Gerichte am Berufungsgericht in der tunesischen Provinz Nabeul bereiten sich auf eine zweite Sitzung vor, um über die Berufung gegen das Todesurteil zu entscheiden, das gegen den Bürger Saber Chouchane verhängt wurde, in einem Fall, der eine breite rechtliche und menschenrechtliche Debatte aufgrund von Posts auf „Facebook“ ausgelöst hat.
Das erstinstanzliche Gericht in Nabeul hatte in der vergangenen Woche das Todesurteil gegen Chouchane verhängt, nachdem er wegen „Angriffs auf den Präsidenten der Republik und die Sicherheit des Staates“ verurteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, „falsche Nachrichten zu verbreiten, die sich gegen einen öffentlichen Beamten richten, und eine beleidigende Handlung gegen den Präsidenten der Republik zu begehen, sowie einen Angriff, der darauf abzielt, die Staatsform zu verändern“, aufgrund von Beiträgen, in denen er den Präsidenten Kais Saied kritisierte.
Lesen Sie HIER weiter.