Die in Nigeria geborene Chimamanda Ngozi Adichie hat dem woken Westen ins Gewissen geredet: Eine «Epidemie der Selbstzensur» würde zum «Tod der Neugierde, zum Tod des Lernens und zum Tod der Kreativität» führen.

Die 45-Jährige wurde vor allem für ihre Werke «Half of a Yellow Sun» und «Americanah» bekannt. Sie lebt abwechselnd in den USA und in Nigeria.

