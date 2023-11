Liberia: Joseph Boakai, ein alter Hase in der Politik, kehrt an die Macht zurück, um „das Land zu retten“

George Weah gestand seine Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen in Liberia ein und gratulierte Joseph Boakai, der am Abend des 18. November 50,64% der Stimmen in 99,98% der von der Nationalen Wahlkommission ausgezählten Wahllokale erhalten hatte. Joseph Boakai ist eine politische Persönlichkeit, die mit den Staatsgeschäften gut vertraut ist. Ein Porträt von RFI.

Joseph Boakai, 78, stammt aus einem abgelegenen Dorf im Lofa County im Nordwesten des Landes, nahe der Grenze zu Guinea. Er gehört nicht zu dieser Linie der „amerikanisch-liberalen“ Elite. Er ist der Sohn von Bauern, spricht mehrere lokale Sprachen und hat versucht, die Interessen der Ölpalmen- und Kakaobauern zu vertreten, zunächst in einer staatlichen Struktur und dann zwei Jahre lang, von 1983 bis 1985, als Landwirtschaftsminister unter Samuel Doe. Außerdem leitete er die Liberian Petroleum Refinery Company.

„Joe, der Schläfer“

Nach einem langen Zyklus von Bürgerkriegen wurde Joseph Boakai 2005 durch ein Präsidentschaftsticket mit Ellen Johnson Sirleaf zum Vizepräsidenten gewählt. Joseph Boakai wurde zu einer mit der Staatsverwaltung vertrauten Persönlichkeit, da er dieses Amt zwölf Jahre lang ausgeübt hatte. Mit seinem Hut auf dem Kopf und seinen oft halb geschlossenen Augen bei Vorträgen wird er liebevoll „Joe, der Schläfer“ genannt.

2017 vertrat er die Einheitspartei bei den Präsidentschaftswahlen, deren Glaubwürdigkeit er mehrere Wochen lang anzweifelte. Im zweiten Wahlgang gewann der ehemalige Ballon d’Or George Weah mit großem Vorsprung. Sechs Jahre später kam es also in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen zum selben Duell. Doch diesmal hatte Joseph Boakai neue Unterstützer, darunter den einflussreichen Prince Johnson, einen ehemaligen Kriegsherrn, der ihm in dem bevölkerungsreichen Landkreis Nimba zu Stimmen verhalf.

„Das Land retten“

Joseph Boakai verspricht, „das Land zu retten“, das seiner Meinung nach von einer korrupten Verwaltung zerfressen wird. Dieses Thema hat viele Wähler angezogen, die von der Regierungsführung von George Weahs Umfeld enttäuscht sind. Die Wahl wurde am Samstag, den 18. November, in 25 Wahllokalen in den Bezirken Grand Kru und Nimba wieder aufgenommen.

Präsident Georges Weah räumte vor der offiziellen Bekanntgabe der Ergebnisse seine Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen ein und gratulierte Joseph Boakai. Außerdem rief er seine Anhänger dazu auf, das Wahlergebnis zu akzeptieren. Eine Entscheidung, die besonders von der Zivilgesellschaft begrüßt wurde. (Foto: Ausschnitt aus einem Bild von Amanda Lucidon / White House)