Madagaskar fordert Ausreise der Botschafterin der Europäischen Union

In Madagaskar fordern die Behörden die Ausreise der Botschafterin der Europäischen Union (EU). Diese Information wurde am Donnerstag von Africa Intelligence enthüllt und aufgenommen von RFI. Der madagassische Präsident Andry Rajoelina, der sich über verschiedene aufeinanderfolgende Äußerungen von Isabelle Delattre (Foto) ärgerte, forderte über seinen Außenminister in Brüssel die Ablösung der EU-Diplomatin. Ein Novum in der Geschichte der Beziehungen zwischen der Insel und der EU.

Was das Fass zum Überlaufen brachte, war zweifellos die letzte Pressekonferenz vom 26. Februar, auf der die EU-Botschafterin Isabelle Delattre daran erinnerte, dass das Gesetz, das die chirurgische Kastration erlaubt und das gerade vom Hohen Verfassungsgericht des Landes bestätigt worden war, gegen internationale Verträge verstößt. Am selben Tag sagte sie, sie sei „regelmäßig frustriert“ – als Partnerin, die dazu beigetragen habe, das Straßennetz der Insel zu verbessern -, dass der Straßenunterhaltungsfonds nicht über die Mittel verfüge, um dieses Netz instand zu halten.

Im Anschluss an diese Stellungnahme hatte die neue madagassische Chefdiplomatin Rafaravavitafika Rasata ein Schreiben an den Hohen Vertreter der Europäischen Union für auswärtige Angelegenheiten geschickt. Darin soll die Ministerin „ihre Unzufriedenheit mit der Pressekonferenz [bei der Botschafterin Isabelle Delattre Zweifel an der Wirksamkeit der chirurgischen Kastration als Lösung zur Ausrottung von Vergewaltigungen geäußert hatte]“ zum Ausdruck gebracht haben. Ebenfalls in diesem Brief, so bestätigt die für auswärtige Angelegenheiten zuständige Sprecherin der EU-Kommission Nabila Massrali gegenüber RFI, habe die Ministerin „die Europäische Union aufgefordert, die Ersetzung ihrer Botschafterin vorzunehmen“.

Ein Ausreiseantrag, so betont die Sprecherin, der bei der Vorladung von Isabelle Delattre durch die Ministerin einige Tage zuvor überhaupt nicht diskutiert worden war. Der Antrag werde derzeit geprüft, bestätigte Brüssel. (Foto: X)