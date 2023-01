Madagaskar unter den TOP 5 der besten Reiseziele der Welt im Jahr 2023

Madagaskar gehört laut einer Rangliste des Wirtschaftsmagazins Forbes zu den Top 5 der besten Reiseziele für das Jahr 2023. Das teilte das madagassische Tourismusministerium mit. Die Touristeninsel Sainte-Marie im Osten des Landes wurde außerdem auf Platz 4 der besten Reiseziele der Welt unter 50 Reiseorten und aufstrebenden Reisezielen gewählt, fügte das Ministerium hinzu.

Was die Insel Dominica betrifft, so wurde sie für 2023 auf den ersten Platz gesetzt. Dank der Verbesserung der Infrastruktur und der Zugänglichkeit wird die Insel zum nächsten idealen Ort, um Reisen für die Bildung einer zukünftigen Generation zu nutzen.

Madagaskar wurde aufgrund seiner reichen Flora und Fauna, die die Inseln Nosy Manampaho und Nosy Be als Ziel für verantwortungsvollen Tourismus hervorheben, als einer der Orte mit der höchsten Biodiversität beschrieben.

Verantwortungsvoller Tourismus

„Um dabei zu helfen, die Bedrohungen für die ökologische Zusammensetzung Madagaskars zu bekämpfen, spielt verantwortungsbewusstes Reisen eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung und Aufklärung von Reisenden, insbesondere der jüngeren Generation. Die Insel Madagaskar ist perfekt für Familienreisen geeignet, da es keine Altersbeschränkungen und keine gefährlichen Tiere gibt“, erklärt Lonely Planet.

Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen für immersive Reisen derzeit neue Erlebnisse mit Schwerpunkt Naturschutz auf der Insel Nosy Manampaho, um die wichtigsten Brutstätten einheimischer Seevögel zu entdecken, die noch nie zuvor zugänglich waren: ein neues Naturschutzerlebnis von entscheidender Bedeutung. Darüber wird es ein neues mehrtätiges Reiseprogramm an Bord eines Katamarans rund um das Archipel Nosy Be geben. Die Reisenden können an verantwortungsvollen Sportarten wie Angeln und Tauchen teilnehmen und einsame Strände und beeindruckende Korallenriffe erkunden. Zwischen Schatzsuchen, Kochkursen, der Suche nach , Tauchkursen und Spa-Behandlungen tut man wirklich alles für Familien und Kinder auf dieser wunderschönen Insel.

Madagaskar erwirtschaftete im Jahr 2020 allein im Tourismussektor rund 176,85 Millionen Euro. Das entspricht 1,4 % des Bruttoinlandsprodukts und etwa 4 % aller internationalen Tourismuseinnahmen in Ostafrika. Im Durchschnitt gab jeder der im Jahr 2020 angekommenen Touristen rund 2.030 Euro aus.

Offiziellen Statistiken zufolge hatte Madagaskar vor der Pandemie im Jahr 2019 mit 350.000 Übernachtungstouristen in einem Jahr einen historischen Höchststand erreicht, davon waren jedoch nur etwa 106.000 Ausländer.

Trotz all ihrer Vorzüge steht die Insel vor Infrastrukturproblemen, insbesondere in Bezug auf die Straßen. Eine Herausforderung, die die Regierung in Antananarivo laut dem madagassischen Tourismusministerium zu bewältigen versprochen hat. (Quelle: afriqueinfos)