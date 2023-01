Lesetipp/taz: UN-Missionen in Afrika – Ruhe in Frieden, UNO

Vor über 30 Jahren begann in Somalia die Ära der großen UN-Missionen in Afrika. Ihre Zeit ist längst vorbei. Aber niemand bemüht sich, sie abzuwickeln.

Was waren das noch für Zeiten, als der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als oberstes Organ für Frieden in der Welt galt. Vor fast 31 Jahren, am 31. Januar 1992, trafen sich zum ersten Mal in der UN-Geschichte die Staats- und Regierungschefs aller Sicherheitsratsmitglieder in New York und verkündeten eine Zeitenwende – „a time of momentous change“, wie es in der Abschlusserklärung der Sitzung heißt.

„Die Beendigung des Kalten Krieges hat Hoffnungen auf eine sichere, gerechtere und menschliche Welt geweckt. […] Die Welt hat jetzt die beste Chance seit Gründung der Vereinten Nationen, internationalen Frieden und Sicherheit zu erreichen“, erklärten die Ratsmitglieder und stellten fest, „dass Frieden und Wohlstand unteilbar sind und dass dauerhafter Frieden und Sicherheit wirksame internationale Zusammenarbeit zur Ausrottung der Armut und der Förderung eines besseren Lebens für alle in Freiheit erfordern.“

