Mali: Ex-Präsident Ibrahim Boubacar Keita verstorben

Der ehemalige Präsident Malis ist am heutigen Sonntag, den 16. Januar, im Alter von 76 Jahren in Bamako verstorben. Er war im August 2020 zum Rücktritt gezwungen worden und hatte sich seitdem aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, berichtet Jeune Afrique.

Der 76-jährige ehemalige Präsident lebte zurückgezogen in seinem Haus in Sebenikoro und hatte kein öffentliches Leben mehr geführt, seit er am 18. August 2020 durch einen Militärputsch gestürzt worden war. Kurz danach hatte er einen schwere medizinische Krise und wurde im September desselben Jahres nach Abu Dhabi evakuiert.

Einige Wochen später war er nach Bamako zurückgekehrt und lebte dort mit seiner Frau Aminata, die häufig nach Abidjan hin und her reiste, wo zwei Söhne des Paares, Karim und Bouba, wohnen.

Der ehemalige malische Präsident hielt sich zuletzt im November 2021 in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf, wo er medizinisch betreut wurde.

Der Sozialist IBK war 2013 gewählt worden, als Mali 2012 von einem Militärputsch unter Amadou Haya Sanogo und der Norden des Landes von einem Aufstand von Tuareg-Rebellen und Dschihadistengruppen erschüttert wurde.