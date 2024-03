Marokkaner/innen vorn: Fast 1 Million Menschen erhielten im Jahr 2022 eine EU-Staatsbürgerschaft

Italien vergab die meisten neuen Staatsbürgerschaften

Im Jahr 2022 erwarben 989 000 Personen die Staatsbürgerschaft des EU-Landes, in dem sie lebten, was einem Anstieg von rund 20 % (+163 100 Personen) gegenüber 2021 entspricht. Die meisten neuen Staatsbürgerschaften (in absoluten Zahlen) wurden von Italien (213 700; 22 % der EU-Gesamtzahl) vergeben. Spanien (181 800; 18 % des EU-Gesamtwerts) und Deutschland (166 600; 17 %) gewährten die zweit- und dritthöchste Zahl neuer Staatsbürgerschaften.

Die größten Zuwächse bei den Einbürgerungen ausländischer Staatsangehöriger im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 wurden in Italien (+92 200), Spanien (+37 600) und Deutschland (+36 600) verzeichnet. Am anderen Ende der Skala waren die größten Rückgänge in Frankreich (-15 900), den Niederlanden (-9 300) und Portugal (-3 700) zu verzeichnen.

Im Jahr 2022 bildeten Marokkaner/innen mit insgesamt 112 700 Einbürgerungen die größte Gruppe unter den neuen EU-Bürgern. (Quelle: eurostat)