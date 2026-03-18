Marokko: außergewöhnliche Entdeckung eines neuen pflanzenfressenden Dinosauriers, der über 100 Millionen Jahre alt ist

Eine bedeutende wissenschaftliche Entdeckung bereichert die prähistorische Geschichte Marokkos. Forscher haben in der Region Tendrara im Osten des Landes fossile Überreste eines bisher unbekannten pflanzenfressenden Dinosauriers entdeckt. Dieser Fund bestätigt, dass diese Gegend vor mehr als hundert Millionen Jahren von großen Dinosauriern bewohnt war. Für die Wissenschaft eröffnet er ein neues Fenster in die terrestrischen Ökosysteme der Dinosaurierzeit und unterstreicht zugleich die Bedeutung Marokkos für die internationale Forschung zur Urzeit.

Ein pflanzenfressender Dinosaurier wurde im Osten Marokkos entdeckt. Die Entdeckung ist das Ergebnis mehrjähriger Ausgrabungen eines Forscherteams der Universität Mohammed I. in Oujda in Zusammenarbeit mit internationalen Spezialisten. Die Paläontologen identifizierten nach und nach verschiedene Knochenfragmente, die zu einem noch in Untersuchung befindlichen Pflanzenfresser gehören. Obwohl die Analysen noch andauern, deuten erste Hinweise darauf hin, dass es sich um eine völlig neue Art handeln könnte, was einen großen Fortschritt für die Paläontologie in Nordafrika darstellen würde.

Die Region Tendrara, die heute durch halbwüstenartige Landschaften geprägt ist, hatte früher ein völlig anderes Erscheinungsbild. Während der Kreidezeit, vor über 100 Millionen Jahren, bestand dieses Gebiet vermutlich aus grünen Ebenen mit Flüssen und war von einer großen Vielfalt prähistorischer Tiere bewohnt. Pflanzenfressende Dinosaurier fanden dort reichlich Nahrung, während auch fleischfressende Raubtiere diese Gebiete durchstreiften.

Die Forscher erklären, dass die entdeckten Fossilien besonders wertvoll sind, da sie ein besseres Verständnis der Dinosaurierarten ermöglichen, die in dieser Region lebten. Bisher war Marokko vor allem für Fossilien fleischfressender Dinosaurier, insbesondere der Theropoden, bekannt. Die Entdeckung eines Pflanzenfressers liefert daher neue Erkenntnisse über die Zusammensetzung der damaligen Ökosysteme und ergänzt das Bild der prähistorischen Tierwelt Nordafrikas.

Moderne Technologien zur Rekonstruktion des Dinosauriers

Die in Tendrara gefundenen fossilen Überreste werden derzeit mit fortschrittlichen wissenschaftlichen Methoden untersucht. Die Forscher nutzen insbesondere dreidimensionale digitale Modellierung, um das Skelett des Tieres schrittweise zu rekonstruieren. Diese Methode ermöglicht es, sehr fragile Knochenfragmente zu analysieren, ohne sie zu beschädigen, und die anatomische Struktur des Dinosauriers besser zu verstehen.

Die Wissenschaftler untersuchen außerdem die Knochendichte sowie die Zusammensetzung der Sedimente, die die Fossilien umgeben. Diese Analysen helfen dabei, die Umweltbedingungen zu bestimmen, in denen das Tier lebte, insbesondere Klima, Vegetation und das Vorkommen anderer Arten. Mithilfe dieser Daten können Paläontologen das damalige Ökosystem immer präziser rekonstruieren.

Eine wissenschaftliche Untersuchung, die noch andauert

Laut Professor Lahbib Boudchiche, der die Arbeiten an der Universität Mohammed I. in Oujda leitet, befindet sich die Forschung derzeit in einer Phase intensiver Analyse. Die wissenschaftlichen Teams arbeiten an der genauen Bestimmung der Knochen, um die exakte Klassifizierung des Dinosauriers sowie seine wichtigsten anatomischen Merkmale festzulegen.

Die Ergebnisse dieser Forschung sollen in Kürze in einer internationalen Fachzeitschrift veröffentlicht werden. Dieser Schritt wird die Entdeckung offiziell machen und der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft ermöglichen, die gesammelten Daten zu prüfen. Sollte sich bestätigen, dass es sich um eine neue Art handelt, wird sie den Katalog der Dinosaurier erweitern, die während der Kreidezeit auf dem afrikanischen Kontinent lebten.

Marokko, ein Schlüsselgebiet für die Paläontologie

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Marokko zu einem der wichtigsten Gebiete für die Erforschung prähistorischen Lebens entwickelt. Seine besonders reichen Fossilienvorkommen haben zahlreiche Überreste von Dinosauriern, aber auch von Meeresreptilien und anderen urzeitlichen Wirbeltieren geliefert, die ein besseres Verständnis der Entwicklung der Biodiversität auf der Erde ermöglichen. Die Regionen im Osten des Landes, die bislang noch wenig erforscht sind, könnten weitere bedeutende Entdeckungen bergen.

Über den wissenschaftlichen Wert hinaus bietet diese Entdeckung auch einen faszinierenden Einblick in das Leben auf der Erde vor mehr als hundert Millionen Jahren. Damals dominierten die Dinosaurier die terrestrischen Ökosysteme und besiedelten eine Vielzahl von Lebensräumen rund um den Globus. Die Identifizierung neuer Arten trägt somit dazu bei, die Entwicklung dieser riesigen Tiere besser zu verstehen. (Quelle: afrik.com)