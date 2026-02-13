Marokko: Bestürzung bei ehemaligen Schülern von „Monsieur Jacques“, einem Franzosen, dem Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe auf 89 Minderjährige in neun Ländern vorgeworfen werden

Die Staatsanwaltschaft von Grenoble hat am 10. Februar 2026 einen Zeugenaufruf zu Jacques Leveugle (79) gestartet. Ihm werden schwere Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe auf 89 Minderjährige in mehreren Ländern zwischen 1967 und 2022 vorgeworfen – ebenso der Mord an seiner Mutter und seiner Tante. In Marokko, wo dieser Franzose lebte, äußerten sich einige seiner ehemaligen Schüler am Mikrofon von RFI.
Der Fall ist beispiellos: Mindestens 89 bekannte Opfer von Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen auf fünf Kontinenten, in neun verschiedenen Ländern – und ein einziger Täter, der sich heute in Untersuchungshaft in der Region Grenoble in Frankreich befindet und die Taten eingeräumt hat. Es handelt sich um den französischen Staatsbürger Jacques Leveugle, der über sechs Jahrzehnte hinweg junge Jungen missbrauchte, überall dort, wo er sich niederließ, um – ohne Abschluss – als Lehrer oder Erzieher zu arbeiten: in Frankreich, der Schweiz, Deutschland, aber auch in Afrika, im Niger, in Algerien und in Marokko.
„Ein Wohltäter“
Gerade in Marokko hatte sich Jacques Leveugle vor seiner Festnahme in Frankreich niedergelassen. Er lebte dort in einer kleinen Stadt im Landeszentrum. Dort umgab er sich mit Kindern, gab kostenlosen privaten Sprachunterricht in Französisch und Englisch. In seinem Haus richtete er eine Bibliothek ein, die den Kindern aus der Nachbarschaft offenstand.
Heute können diejenigen, die von ihm unterrichtet wurden, das Geschehene noch immer kaum begreifen. „Monsieur Jacques“, „Oustad“ – auf Arabisch „der Lehrer“ – war sehr beliebt. „Die meisten Leute werden Ihnen sagen, dass er ein guter Mensch war, weil er den Kindern beim Schulbesuch geholfen hat“, warnt einer von ihnen. Jeden Sommer nahm Jacques Leveugle mehrere Gruppen mit zum Zelten in die umliegenden Berge.
Er galt als „Wohltäter“, bestätigt ein anderer, der ihn seit 2014 kannte. Damals war er noch Schüler und besuchte dessen Unterricht. Leveugle war sozial sehr gut integriert, sprach Arabisch und lebte bei mehreren Familien. Es handelte sich um bescheidene Haushalte, die er finanziell unterstützte.
„Seltsames“ Verhalten
„Es gab kein Haus mit Kindern, in dem er nicht gewesen ist“, versichert einer seiner ehemaligen Schüler, der sich an bestimmte „seltsame“ Verhaltensweisen erinnert – insbesondere während des Privatunterrichts, bei dem Jacques sehr körperlich werden und eine große Nähe herstellen konnte.
Nach Angaben des Staatsanwalts von Grenoble wurde in Marokko eine Untersuchung zu sexuellen Übergriffen eröffnet, die zwischen 2010 und 2022 begangen worden sein sollen.
Von den 89 bislang erfassten Opfern konnte die französische Justiz bisher nur etwa die Hälfte identifizieren. Die Staatsanwaltschaft von Grenoble entschied daher, den Fall am Dienstag öffentlich zu machen und einen Zeugenaufruf zu starten. Ein kostenloses Hinweistelefon wurde von der Justiz eingerichtet, damit sich Opfer oder einfache Zeugen – Personen, die mit Jacques Leveugle in Kontakt standen – melden können: 0 800 20 01 42.
Der Angeklagte „reiste um die ganze Welt“
Die Ermittlungen ergaben, dass Leveugle „zwischen der Mitte der 1960er-Jahre und der Mitte der 2020er-Jahre die Welt bereiste“, als Lehrer oder Sportpädagoge arbeitete, Nachhilfe gab oder straffällige Kinder betreute.
Neben dem französischen Mutterland und Neukaledonien hielt er sich in neun Ländern auf: Algerien, Schweiz, Deutschland, Marokko, Niger, Kolumbien, Philippinen, Portugal und Indien.
Als er im Februar 2024 festgenommen wurde, lebte er überwiegend in Marokko und kehrte gelegentlich zu seinem Bruder nach Vizille zurück.