Trotz Reisewarnungen aus Kanada, den USA und China: Südafrika verzeichnet 2025 einen historischen Rekord von 10,5 Millionen Besuchern

Der südafrikanische Tourismussektor erreichte 2025 einen historischen Höchststand: Mit 10,5 Millionen internationalen Besuchern wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Damit übertraf das Land erstmals wieder das Vorkrisenniveau vor der Pandemie und verzeichnete im Vergleich zu 2024 einen Anstieg von 17,6 %.
Dieser Aufwärtstrend erfolgte trotz bestehender Reisewarnungen aus den USA, Kanada, China und Australien, die auf Sicherheitsbedenken verwiesen.
Der Tourismus bleibt eine tragende Säule der südafrikanischen Wirtschaft. Er trägt fast 9 % zum Bruttoinlandsprodukt bei und sichert rund 1,8 Millionen direkte und indirekte Arbeitsplätze. Damit unterstreicht der Sektor seine zentrale Bedeutung für Deviseneinnahmen und Beschäftigung. (Quelle: businessinsider.africa)