Lesetipp/Tagesspiegel: Verfolgung bis in den Senegal – Mann aus Aachen ortet sein gestohlenes Handy – und holt es sich in Dakar zurück

Als einem jungen Mann aus Aachen sein iPhone gestohlen wird, zeigt die Ortung das Gerät plötzlich im Senegal an. Also macht er sich tatsächlich auf den Weg. Auf Instagram dokumentiert er die ungewöhnliche Mission.
Einem Mann aus Aachen wird sein Handy gestohlen. Über eine Ortungsfunktion kann er erkennen, dass sich das Gerät etwa 4500 Kilometer entfernt in Senegals Hauptstadt Dakar befinden soll. Statt sein iPhone einfach aufzugeben, beschließt er, dem Handy – nach eigener Darstellung auch auf Druck seiner Followerinnen und Follower – hinterherzufliegen und es sich zurückzuholen. Unter dem Namen „yassine98“ postet er zahlreiche Videos auf der Plattform Instagram und begleitet seine Reise.
Lesen Sie HIER weiter.