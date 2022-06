Marokko: Das seltsame Schweigen des Königs im Fall Brahim Saadoun, der in Donezk zum Tode verurteilt wurde.

Während ein marokkanischer Staatsbürger in der Ukraine in der Todeszelle sitzt, schweigt der marokkanische König Mohammed VI. zum Fall des jungen Studenten Brahim Saadoun. Dieser wurde von der pro-russischen Separatistenführung in Donezk zum Tode verurteilt.

Mohammed VI, König von Marokko, ist krank. Der Herrscher soll am Coronavirus erkrankt sein, und zwar in der asymptomatischen Form, wie sein persönlicher Arzt enthüllte. Eine Quarantäne, die dem König auferlegt wird, mit der vorgeschriebenen Ruhe. Nur hatte der Herrscher während seiner Genesung die Gelegenheit, Botschaften in die ganze Welt und sogar nach Russland zu schicken. Um was zu sagen? Alles, außer den Fall von Brahim Saadoun, dem zum Tode verurteilten Marokkaner, zu erwähnen.

Tatsächlich gehörte zu den Staatsoberhäuptern, die eine persönliche Botschaft von Mohammed VI. erhielten, auch der russische Präsident. Das war am 12. Juni, drei Tage nach dem Urteil, mit dem die pro-russischen Behörden der Separatisten in Donezk die Todesstrafe gegen Brahim Saadoun verhängten. König Mohammed VI. hatte dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, anlässlich des Nationalfeiertags seines Landes in einer Botschaft Glückwünsche übermittelt. Ohne auch nur ein einziges Mal den Fall des jungen Soldaten zu erwähnen, der die ganze Welt beunruhigt.

Auch richtete König Mohammed VI. am Sonntag, dem 26. Juni, eine Glückwunschbotschaft an den Emir des Staates Katar, Scheich Tamim Bin Hamad Al-Thani, anlässlich des Jahrestages seiner Machtübernahme. Am selben Tag tat der Herrscher dasselbe mit dem Präsidenten von Madagaskar, Andry Rajoelina, anlässlich des Nationalfeiertags seines Landes.

Kaskaden von Botschaften von Mohammed VI., der es offensichtlich vorzieht, zu schweigen, während seinem Landsmann die Hinrichtung durch eine Behörde droht, die Rabat nach eigenen Angaben nicht anerkennt. (Quelle: afrik.com)

Foto: Prime Minister’s Office (GODL-India)