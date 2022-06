Lesetipp/DW: In Afrika geboren, im deutschen Parlament zu Hause

Das gab es in der Geschichte des Bundestages noch nie: Seit der letzten Wahl sitzen drei Abgeordnete im Parlament, die in Afrika geboren wurden. Sie traten mit großen Zielen an. Was ist davon geblieben?

Es ist sein erster großer Auftritt, doch Armand Zorn ist erstaunlich gelassen. Anfang April spricht er zum ersten Mal im Bundestag. Thema: Steuerpolitik, das Spezialthema des 33-jährigen Unternehmensberaters, der letzten September ins Parlament gewählt wurde. „Ich war ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Ich mag das aber. Wenn man kurz angespannt ist, dann merkt man doch, wie wichtig die Sache ist“, erzählt er der DW am nächsten Tag in seinem Bundestagsbüro.

