Marokko: Heimliche Tochter von Hassan II – Klage gegen die „Halbschwester“ von König Mohammed VI

JUNI 2024

SEPTEMBER 2024

Köln, 19.-29.09.2024: Afrika Filmfestival. Ort: Filmforum im Museum Ludwig. Mehr dazu HIER.

Speyer, 28.09.2024, 11-15h00: Kleines Afrikafestival bei "Faire und interkulturelle Woche Speyer". Ort: Geschirrplätzel Speyer. Veranstalter: Verein Brücken nach Guinea e.V und Weltladen Speyer. Mehr dazu HIER.

OKTOBER 2024

Frankfurt, bis 13.10.2024: Ausstellung "Casablanca Art School" in der Kunsthalle Schirn. Die Ausstellung zeigt die Entwicklung der Kunsthochschule ab den 60er Jahren zu einer neuen, postkolonialen und modernen Institution für Kunst. Mehr dazu HIER.

Köln, 11.-13.10.2024: Seminarwochenende "Gutes Leben für alle?!- Sport in Tansania". Veranstalter: Tanzania- Network. Mehr dazu HIER.

München-Giesing, 15.10.2024, 19 Uhr: "ViertelPunkt" lädt zu einem Konzert mit dem afrikanischen Musiker und Geschichtenerzähler Urbain N'Dakon von der Elfenbeinküste in die Lutherkirche (Bergstraße 3) ein. Mehr dazu HIER.

Berlin, 17.10.2024: Senegal Investment Forum: Welche Chancen bietet Senegal für den deutschen Mittelstand? Ort: Grand Hyatt Hotel Berlin. Veranstalter: Der Mittelstand. BVMW e.V.. Mehr dazu und Anmeldung (bis 24.09.2024) HIER.

Bad Herrenalb, 31.10.2024, 20h00: Multivision-Vorführung „Gepardenmann“ Matto Barfuss - „Wild und Weit - 25 Jahre Afrika“. Veranstaltungsort: Kurhaus. Mehr dazu HIER.

NOVEMBER 2024

Berlin, bis 02.11. 2024: Einzelausstellung der Werke des Künstlers René Tavares aus São Tomé und Príncipe in der ARTCO Galerie in Berlin-Schöneberg. Die Ausstellung „The Atlantic is Black“ ist eine Recherche zu transatlantischen Migrationsströmen und deren Auswirkungen auf die Diaspora. Mehr dazu HIER.

Leipzig, 07.-09.11.2024: Fachtagung „Koloniale Schatten, globale Lichtblicke: Die Auswirkungen kommerzieller Interessen auf die Westsahara“. Veranstalter: ZEOK e.V.. Mehr dazu HIER.

FORTLAUFENDE VERANSTALTUNGEN

Wiesbaden, bis 02.02. 2025: Jahresausstellung „Kultur und Natur des südlichen Afrika“. Mit interessantem Begleitprogramm! Ort: Museum Wiesbaden. Mehr dazu HIER.