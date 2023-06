Marokko: IFC schließt sich mit dem Fonds Mohammed VI pour l’Investissement zur Finanzierung nachhaltiger Infrastrukturprojekte zusammen

Rabat, Marokko, 13. Juni 2023 – Der Fonds Mohammed VI pour l’Investissement und die International Finance Corporation (IFC), Mitglied der Weltbankgruppe und führende Entwicklungsinstitution mit Schwerpunkt auf dem Privatsektor in Schwellenländern, gehen eine Partnerschaft ein, um nachhaltige Infrastrukturprojekte in Marokko zu identifizieren und zu finanzieren.

Der Infrastruktursektor ist einer der Schlüsselsektoren der marokkanischen Wirtschaft. Er erfordert hohe Investitionsausgaben, die eine stärkere Beteiligung des Privatsektors neben den öffentlichen Investitionen erfordern.

Im Rahmen der Vereinbarung werden IFC und der Fonds Souverain Infrastrukturprojekte mit großer Wirkung in strategischen Sektoren in Marokko identifizieren. Sie werden eng mit den Interessengruppen zusammenarbeiten, um diese in tragfähige Projekte zu strukturieren, die die besten Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards erfüllen, um privates Kapital zu mobilisieren und ein integratives und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

IFC wird außerdem die Einrichtung eines Infrastruktur-Unterfonds des Mohammed VI Investment Fund unterstützen, der marokkanischen und internationalen Partnern offensteht, und dabei bewährte Verfahren für die Strukturierung, Steuerung und Finanzierung verantwortungsvoller Infrastrukturprojekte austauschen.

„Die Partnerschaft mit IFC entspricht den Zielen des Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, führende nationale und internationale Investoren für künftige Investitionsprojekte zu gewinnen und das investierte Eigenkapital zu vervielfachen. Außerdem wird die Palette der verfügbaren Instrumente für die Planung und Strukturierung tragfähiger Infrastrukturprojekte in Form von öffentlich-privaten Partnerschaften erweitert, um die Finanzierungsbedingungen zu erleichtern und zu verbessern.

die Bedingungen für ihre Finanzierung und Durchführung. Diese Partnerschaft zeigt schließlich das starke Interesse der IFC am Infrastruktursektor in Marokko und ihr Vertrauen in den Ansatz des Fonds, seine Managementstrukturen und sein Governance-Modell“, sagte Mohamed Benchaâboun, geschäftsführender Direktor des Fonds Mohammed VI pour l’Investissement.

„IFC unterstützt die marokkanische Regierung bei der Mobilisierung von Privatinvestitionen im Infrastruktursektor. Die neue Partnerschaft zwischen dem Fonds Mohammed VI pour l’Investissement und IFC ist ein wichtiger Schritt zur Entwicklung und Finanzierung von Infrastrukturprojekten mit großer Wirkung im Königreich“, sagte Sérgio Pimenta, Regional Vice President für Afrika bei IFC.

Der Fonds Mohammed VI pour l’Investissement ist eine der wichtigsten Säulen des von König Mohammed VI. im Juli 2020 angekündigten Konjunkturpakets. Er ist mit einem Anfangskapital von 15 Mrd. Dirham (ca. 1,5 Mrd. US-Dollar) aus dem Staatshaushalt ausgestattet und soll bis zu 30 Mrd. Dirham (ca. 3 Mrd. US-Dollar) an zusätzlichem Privatkapital anziehen, was letztendlich zu einem Investitionsvolumen von 120-150 Mrd. US-Dollar führen wird.

Diese Partnerschaft knüpft an die Absichtserklärung an, die IFC und das marokkanische Wirtschafts- und Finanzministerium im Juni 2021 unterzeichnet haben, um die Einrichtung des Fonds zu unterstützen und bei der Identifizierung von Projekten sowie potenziellen Investoren zu helfen. Im Rahmen dieses Protokolls hatte die Weltbankgruppe Experten mobilisiert, um ihre Erfahrungen mit strategischen Investitionsfonds auszutauschen.

In enger Zusammenarbeit mit der marokkanischen Regierung unterstützt IFC wichtige Infrastrukturprojekte mit Schwerpunkt auf der territorialen Entwicklung und dem grünen Aufschwung. IFC hat in den letzten drei Jahren über 200 Millionen US-Dollar in nachhaltige Infrastrukturprojekte in Marokko investiert. (IFC)