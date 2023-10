Marokko / Nahostkonflikt: König Mohammed VI. im eigenen Land isoliert

Der marokkanische König Mohammed VI. ist im eigenen Land isoliert, wo die Bevölkerung ihre Unterstützung für die palästinensische Sache demonstriert. Der Herrscher hingegen verhält sich neutral.

Offiziell rief die marokkanische Regierung zu Ruhe und Zurückhaltung auf. Das Königreich verurteilte „die Angriffe auf Zivilisten, wo immer sie auch sein mögen“. Der Königspalast forderte zudem „eine sofortige Einstellung aller Gewaltakte“. Für ein Land, das den Vorsitz des Al-Quds-Komitees innehat, das die Interessen des palästinensischen Volkes vertritt, wird die Reaktion vor allem von der marokkanischen Bevölkerung als „weich“ empfunden.

Tausende Marokkaner waren am Sonntag in der Hauptstadt Rabat auf den Straßen unterwegs. In der Stadt, in der sich der Palast von König Mohammed VI. befindet. Eine Demonstration für die palästinensische Sache, vor der Nase des Königs. Im Konflikt zwischen Israel und der Hamas sind Mohammed VI. Hände und Füße gebunden. Er bewahrt eine gewisse Neutralität, anders als Algerien und Tunesien.

Zu Zehntausenden marschierten die Marokkaner durch die Hauptstraßen von Rabat. Sie legten Wert darauf, „das Massaker, das die Palästinenser in Gaza erlitten haben“ zu verurteilen. Die Teilnehmer des Marsches verurteilten das „Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das die israelische Armee mit aktiver Komplizenschaft des Westens an den Kindern von Gaza begangen hat“.

Mohammed VI. bringt die Marokkaner gegen sich auf

Eine Position, die der von ihrem König Mohammed VI. vertretenen entgegengesetzt ist. Und das aus gutem Grund. In der Tat hat Marokko seine Beziehungen zu Israel im Dezember 2020 normalisiert. Eine Entscheidung, die auf Betreiben der USA unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump getroffen wurde. „Israel und das Königreich Marokko haben sich darauf geeinigt, ihre diplomatischen Beziehungen vollständig zu normalisieren“, hatte Donald Trump geschrieben. „Ein großer Schritt nach vorn für den Frieden im Nahen Osten“, hatte Trump betont. Der Königspalast hatte seinerseits mitgeteilt, dass Marokko „so bald wie möglich wieder offizielle Kontakte und diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen“ werde. Seitdem unterhält Mohammed VI. ausgezeichnete Beziehungen mit dem jüdischen Staat. Am Sonntag nahm die marokkanische Bevölkerung eine gegensätzliche Position zu der ihres Königs ein und brachte den Herrscher damit in Bedrängnis. (Quelle: afrik.com)