Lesetipp/WELT: Virchow-Preis für Malariaforscherin Rose Leke aus Kamerun

In Berlin ist der mit 500.000 Euro dotierte Virchow-Preis an eine Wissenschaftlerin aus Kamerun verliehen worden. Professor Rose Leke wurde für ihre Beiträge zur Malariaforschung und die Förderung von Frauen in der Wissenschaft ausgezeichnet.

Für „bahnbrechende Pionier- und Forschungsarbeit“ im Kampf gegen Malaria ist die kamerunische Immunologin Rose Gana Fomban Leke am Samstagabend im Roten Rathaus von Berlin mit dem Virchow-Preis für Globale Gesundheit ausgezeichnet worden. Ihre Forschung habe erheblich zum Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Erregern, Wirten und Umweltfaktoren beigetragen, lautete die Begründung der Virchow Foundation for Global Health für den mit 500.000 Euro dotierten Preis. Zudem sei Leke auch ein Vorbild für heranwachsende Mädchen und Frauen in Kamerun, in Afrika und der ganzen Welt geworden.

Die WELT hat die Preisträgerin interviewt.