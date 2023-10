Sudan: Unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe heizen die Vereinigten Arabischen Emirate den Konflikt aktiv an

Durch die Finanzierung und Waffenlieferung an eine sudanesische Miliz gehören die Vereinigten Arabischen Emirate zu den Hauptverantwortlichen für die Eskalation des Konflikts, der sich derzeit im Sudan abspielt. Die menschliche Bilanz beläuft sich auf 9000 Tote und vier Millionen Binnenvertriebene. Eine Tragödie, die allzu oft verschwiegen wird.

„Überall im Sudan sind Zivilisten jeden Tag mit unvorstellbarem Horror konfrontiert“: In einem im August veröffentlichten Bericht schlug Amnesty International Alarm. Seit April 2023 befindet sich das afrikanische Land in der Tat in einem internen Kampf zwischen zwei Generälen, Abdel Fattah al-Burhane auf der einen Seite und Mohamed Hamdan Dagalo auf der anderen.

Dagalo, der eine paramilitärische Truppe anführt, war während des Darfur-Krieges in den 2000er Jahren aktiv an Massakern, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt. Mehrere Untersuchungen von NGOs und Journalisten, darunter Amnesty International und die New York Times, haben jedoch gezeigt, dass Mohamed Hamdan Dagalo direkt – sowohl wirtschaftlich als auch militärisch – von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterstützt wird, die ihren Einfluss am Horn von Afrika und insbesondere im Sudan um jeden Preis ausbauen wollen.

Ein interner Konflikt mit zahlreichen internationalen Verzweigungen

Seit dem 15. April 2023 herrscht ein interner Kampf zwischen den Rapid Support Forces (RSF) und den sudanesischen Streitkräften um die Kontrolle des Territoriums, die jeweils von Mohamed Hamdan Dagalo, genannt „Hemedti“, und General Abdel Fattah al-Burhane angeführt werden.

Die beiden Männer, die beide den militärischen Übergangsrat leiteten, der nach der Revolution, die Omar al-Bashir 2019 von der Macht vertrieb, eingesetzt worden war, konnten sich während dieser Übergangsphase nicht einigen. Der Hauptstreitpunkt ist die Integration der paramilitärischen Gruppe FSR in die reguläre Armee.

Ein Personenkonflikt und eine Konfrontation zwischen zwei militärischen Bewegungen, die das Land in einen Bürgerkrieg gestürzt hat, der weitgehend durch ausländische Einmischung angeheizt wurde.

„Abdel Fattah al-Burhane wird von Ägypten und den USA unterstützt“, erklärt Jabeur Fathally, Rechtsprofessor an der Universität von Ottawa. Auf der anderen Seite „werden Hemedti und die FSR-Milizen von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt, da der größte Teil des sudanesischen Goldes für den Markt der Emirate bestimmt ist“.

Die fruchtbare Partnerschaft zwischen Hemedti und den Vereinigten Arabischen Emiraten

Die Annäherung zwischen Hemedti und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist alles andere als neu, im Gegenteil. Der General ging bereits 2018 eine Partnerschaft mit den VAE ein: Dieser schickte auf dem Höhepunkt des Krieges gegen die Huthi-Rebellen mehrere Tausend Männer an der Seite von Soldaten aus den Emiraten und Saudi-Arabien in den Jemen, um dort zu kämpfen. Eine besonders lukrative Operation für den Sudanesen, der aus Darfur stammt. Sein Vermögen wurde auch durch die Ausbeutung sudanesischer Goldminen und den Verkauf des Edelmetalls an seine arabischen Verbündeten beträchtlich gesteigert.

Andreas King, Professor am King’s College London, fasst es so zusammen: „Hemedti wurde zum Hauptnutznießer eines undurchsichtigen Goldhandels. […] Dubai, eine der wichtigsten Drehscheiben für den weltweiten Goldhandel, stellte die Mittel zur Verfügung, um das Metall gegen Bargeld einzutauschen. Es sind genau diese Gelder, die durch den Handel mit den Emiraten erworben wurden, mit denen heute die FSR-Milizen bezahlt werden.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben natürlich auch einen Vorteil von diesem Geschäft. Die arabische Föderation ist unter den Golfstaaten einer der Hauptinvestoren am Horn von Afrika, einer Region, in der sich die VAE als einflussreicher Akteur etablieren wollen, insbesondere durch die Kontrolle der Häfen und des Seeverkehrs.

Der Sudan ist der zweitgrößte Goldproduzent in Afrika

In diesem Punkt ist der Sudan von großem strategischem Interesse: Als zweitgrößter Goldproduzent Afrikas beherbergt das Land auch große Uran-, Kobalt- und Silberreserven und verfügt über 200 Millionen Hektar fruchtbares Land. Im Dezember 2022 unterzeichneten die Vereinigten Arabischen Emirate übrigens ein Abkommen über 6 Milliarden US-Dollar, um einen Hafen nördlich von Port Sudan an der Küste des Roten Meeres zu entwickeln.

Doch die Verwicklung der Vereinigten Arabischen Emirate im Sudan hat seit Beginn des aktuellen Konflikts eine weitaus besorgniserregendere Wendung genommen. Laut einem Dutzend ehemaliger und aktueller Beamter aus den USA, Europa und Afrika, deren Aussagen von der New York Times gesammelt wurden, „führen die Vereinigten Arabischen Emirate eine komplexe Geheimoperation durch, um eine der Konfliktparteien im Sudan zu unterstützen, indem sie starke Waffen und Drohnen liefern, verwundete Kämpfer behandeln und die schwersten Fälle in eines ihrer Militärkrankenhäuser einfliegen lassen“.

Waffenlieferungen unter dem Deckmantel einer humanitären Mission.

Den Journalisten der amerikanischen Tageszeitung zufolge lieferten die VAE beispielsweise Kornet-Panzerabwehrraketen sowie Tausende von Waffen, die per Flugzeug in eine kleine Stadt im Tschad, Amdjarass, gebracht werden sollten. „Von Amdjarass aus werden die Waffen 241 km östlich nach Zurug, dem Hauptstützpunkt der FSR, im Herzen von General Hamdans Hochburg in Nord-Darfur, transportiert“, erklärten die Reporter der NYT.

Aus offizieller Quelle heißt es jedoch, dass die Emirate zwar in der Region engagiert sind, aber „nur für humanitäre Zwecke“. Die VAE veröffentlichten im Sommer zahlreiche Pressemitteilungen, in denen sie ihre Hilfe für die sudanesische Zivilbevölkerung ausführlich darstellten, darunter die Eröffnung eines Krankenhauses, die Verteilung von Lebensmitteln usw. Außerdem sind die VAE Mitglied der Quadrilateralen Gruppe, einer diplomatischen Gruppe, der auch die USA, Großbritannien und Saudi-Arabien angehören und deren Aufgabe es ist, über ein Ende des Konflikts zu verhandeln.

Ein besonders ungesundes Doppelspiel, das die internationale Szene und NGOs verärgert. „Die Unterstützung militärischer Aktivitäten unter angeblich humanitären Auspizien bringt legitimes humanitäres Personal ernsthaft in Gefahr. Es ist auch ein Verstoß gegen die Statuten und Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung“, sagte Jeremy Konyndyk, Vorsitzender der NGO Refugees International, in einer Ende September veröffentlichten Erklärung.

Diese Heuchelei ist umso schwerer zu akzeptieren, als die menschliche Bilanz des Konflikts knapp sechs Monate nach Beginn der Feindseligkeiten bereits jetzt katastrophal ist: 9000 Zivilisten haben ihr Leben verloren und vier Millionen Menschen wurden vertrieben. Nach Angaben von in der Region tätigen NGOs strömen jeden Tag etwa 2000 Sudanesen in den Tschad. „Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich mit den Urhebern des Völkermords von 2003 in Darfur verbündet und bewaffnen diese nun aktiv, unter Verletzung eines verbindlichen UN-Waffenembargos, während sie in der Region erneut Massengräuel begehen“, sagte der Vorsitzende von Refugees International. Er forderte daher eine internationale, von den Vereinten Nationen geleitete Untersuchung der Verstöße der Vereinigten Arabischen Emirate gegen das Waffenembargo in Darfur. (Quelle: afrik.com, Text und Foto)