Marokko: Nicht-Fastende in Casablanca verhaftet

Die marokkanische Polizei hat am gestrigen Mittwoch während der Fastenzeit des Ramadans eine Razzia in einem Café in Casablanca durchgeführt, in dem Mahlzeiten serviert wurden, und die Gäste, die Angestellten und die Geschäftsführerin festgenommen.

Lt. Artikel 222 des Strafgesetzbuchs wird jemand, der der muslimischen Religion angehört, während des Ramadans an einem öffentlichen Ort ohne einen von dieser Religion anerkannten Grund demonstrativ das Fasten bricht, zu einem bis sechs Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 200 bis 500 Dirhams verurteilt werden.

Laut dem Portal Le Site info haben die Sicherheitsdienste der Stadt Casablanca jedoch am Mittwochabend die Nicht-Fastenden nach der Erstellung von Protokollen wieder freigelassen.