Marokko verschiebt alle geplanten Festivitäten und Zeremonien anlässlich des Thronjubiläums

Das Ministerium des königlichen Hauses, Protokoll und Kanzlei kündigte am heutigen Samstag die Verschiebung aller Aktivitäten, Festlichkeiten und Zeremonien an, die anlässlich der Feier des 22. Jahrestages des Thronjubiläums geplant waren, und zwar aufgrund von Präventivmaßnahmen, bedingt durch die Entwicklung der Gesundheitslage.

Das Thronfest in Marokko ist ein Feiertag, der jedes Jahr am 30. Juli begangen wird. Es ist der Thronbesteigung des Königs gewidmet. Der jetzige König Mohammed VI. trat am 30. Juli 1999 die Nachfolge seines Vaters Hassan II. an. Die Feierlichkeiten sind stets geprägt von Straßenfesten, Militärparaden und Feuerwerk.

In dem Kommuniqué des o.a. Ministeriums wird zudem angekündigt, dass der König an diesem Tag eine Ansprache an das marokkanische Volk halten wird.