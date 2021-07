Südafrika: Apotheke geplündert, Mauritier verliert über 170.000 Euro

Während der Unruhen in der vergangenen Woche in den beiden südafrikanischen Provinzen Kwazulu Natal und Gauteng wurden viele Lebensmittel- und Non-Food-Geschäfte geplündert, zerstört und sogar verbrannt. Auch ein Mauritier, Inhaber einer Apotheke in Durban, ist betroffen. Die Apotheke von Rajendraparsad Hurchund wurde geplündert und zerstört. Er schätzt seinen Verlust auf Rs 3 Millionen (über 170.000 Euro).

Rajendraparsad – genannt Satish – Hurchund lebt seit 1990 in Südafrika. Er ging zunächst als Pharmaziestudent dorthin. Nach dem Studium absolvierte er ein Praktikum in einer Apotheke. Vier Jahre später konnte Satish seine Apotheke eröffnen – sein Lebensunterhalt und auch sein ganzer Stolz.

„Das Gemetzel begann am Montag, dem 12. Juli“, sagt der Vater von drei Kindern. „KwaZulu Natal und Gauteng wurden von Plünderern belagert, die es vor allem auf Handels- und Industriezentren abgesehen hatten, um die Wirtschaft lahmzulegen.“ Etwa 160 Einkaufszentren wurden in den beiden Provinzen geplündert und zerstört.

Das Einkaufszentrum, in dem Hurchunds Apotheke untergebracht ist, das Workshop Shopping Centre, war das Ziel der Randalierer. „Alle Läden wurden aufgebrochen und geplündert, vier von ihnen wurden in Brand gesteckt und komplett leergeräumt. Die Feuerwehr kam noch rechtzeitig, um die Flammen einzudämmen, sonst wäre das ganze Einkaufszentrum in Schutt und Asche gelegt worden“, sagt er.

Es war in der Nacht zum Mittwoch, dem 14. Juli, als einer seiner Kunden ihn anrief, um ihm mitzuteilen, dass das Einkaufszentrum in Flammen stehe. Als er dort nachschaute, war er schockiert: Die Vorder- und Hintertüren waren eingeschlagen, die Kreditkartenautomaten zerstört und geleert, die Kassen ebenfalls, die Videoüberwachungskameras zerschlagen, Kühlschränke, Computer und Fotokopierer beschädigt und eine große Anzahl von Medikamenten gestohlen.

Die Behörden haben das Gebiet um das Einkaufszentrum abgesperrt. „Die Statiker und Elektriker müssen grünes Licht geben, bevor die Mieter hereinkommen und mit den Aufräumarbeiten beginnen können“, sagt der Geschädigte. „Meiner Meinung nach wird es mindestens sechs Wochen dauern, bis das Einkaufszentrum den Betrieb wieder aufnehmen kann. Ich habe lange gebraucht, um mein Geschäft aufzubauen, und jetzt muss ich wieder bei null anfangen. Ich hoffe, dass solch ein irrationales Verhalten in Zukunft nicht mehr vorkommt.

Hurchund lässt sich jedoch nicht unterkriegen, denn er hat ein beachtliches Portfolio an Kunden. „Im Laufe der Jahre habe ich ein gutes Verhältnis zu meinen Kunden aufgebaut. Sie brauchen meine Dienste. Ich habe nicht vor, sie im Stich zu lassen. (Quelle: lexpress.mu)