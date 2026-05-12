Marokkos König Mohammed VI: starke Geste gegenüber einer jungen Frau, die auf eine Lungentransplantation wartet

Symbolbild, KI-generiert

König Mohammed VI hat die vollständige medizinische Versorgung einer jungen marokkanischen Frau angeordnet, die dringend eine Lungentransplantation benötigt. Nachdem in den sozialen Netzwerken ein Hilferuf verbreitet worden war, wurde die Patientin in das Militärkrankenhaus von Rabat verlegt, um sich auf eine im Ausland geplante Operation vorzubereiten. Diese königliche Intervention erfolgte zu einem Zeitpunkt, als in den vergangenen Tagen falsche Informationen über ihren angeblichen Tod kursierten.

Der marokkanische Monarch hatte bereits in der Vergangenheit in mehreren sensiblen medizinischen Fällen eingegriffen, insbesondere während der Genesung des ehemaligen gabunischen Präsidenten Ali Bongo Ondimba in Marokko.

König Mohammed VI ordnete die vollständige medizinische Betreuung der jungen Frau an, die an einer schweren Lungenerkrankung leidet und dringend eine Transplantation benötigt. Die Bekanntgabe erfolgte, nachdem in sozialen Netzwerken ein Video verbreitet worden war, in dem die Patientin um Hilfe bat, um Zugang zu spezialisierter medizinischer Versorgung zu erhalten. Laut Quellen aus dem Umfeld des Falls führten die königlichen Anweisungen zur sofortigen Verlegung der jungen Frau in das Militärkrankenhaus von Rabat.

Operation im Ausland geplant

Dort wird sie derzeit einer Reihe medizinischer Untersuchungen und Behandlungen unterzogen, um ihren Zustand zu stabilisieren, bevor sie in ein ausländisches Krankenhaus verlegt wird, das auf Lungentransplantationen spezialisiert ist. Die geplante Lungentransplantation soll außerhalb Marokkos in einem medizinischen Zentrum durchgeführt werden, das über die notwendige Ausstattung und spezialisierte Teams für einen derart schweren Eingriff verfügt. Die marokkanischen Behörden erklärten, dass sämtliche Kosten für Krankenhausaufenthalt, medizinischen Transport und Operation auf Anweisung des Königs vollständig übernommen werden.

In Rabat bleibt ein umfangreiches medizinisches Team rund um die Patientin mobilisiert. Die behandelnden Ärzte setzen die diagnostischen Untersuchungen sowie die vorbereitenden Therapien vor der Ausreise fort. Medizinische Quellen, die von mehreren marokkanischen Medien zitiert wurden, erklärten, dass die junge Frau positiv auf die ersten Behandlungen im Militärkrankenhaus reagiere. Diese Entwicklung erfolgt, nachdem mehrere Beiträge in sozialen Netzwerken fälschlicherweise ihren Tod gemeldet hatten. In den vergangenen Tagen kursierten im Internet unbestätigte Informationen über den Gesundheitszustand der Patientin.

Gerüchte vom medizinischen Umfeld dementiert

Personen aus dem Umfeld des Falls dementierten diese Gerüchte und versicherten, dass die junge Frau weiterhin unter medizinischer Beobachtung in der marokkanischen Hauptstadt stehe. Die Gesundheitsbehörden machten keine öffentlichen Angaben über die genaue Art der Lungenerkrankung, an der die Patientin leidet. Lungentransplantationen betreffen jedoch in der Regel schwere Ateminsuffizienzen infolge chronischer oder fortschreitender Erkrankungen. Eine Lungentransplantation gilt als Eingriff, der eine umfangreiche medizinische Vorbereitung sowie eine spezialisierte Nachsorge erfordert.

Mehrere marokkanische Patienten, die eine solche Behandlung benötigen, werden regelmäßig im Rahmen internationaler medizinischer Abkommen in ausländische Einrichtungen verlegt. Das Militärkrankenhaus Mohammed V in Rabat, in dem die Patientin derzeit behandelt wird, gehört zu den wichtigsten spezialisierten medizinischen Einrichtungen des Königreichs. Das Krankenhaus nimmt regelmäßig politische Persönlichkeiten und Patienten auf, die intensive oder spezialisierte Behandlungen benötigen. Die Klinik verfügt insbesondere über Intensivstationen, spezialisierte chirurgische Abteilungen und Einrichtungen für Intensivpflege. (Quelle: afrik.com)