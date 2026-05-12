Lesetipp/taz: Algerien – Debatten um den Friedenspreisträger – Was treibt Boualem Sansal?

Hat sich Boualem Sansal, der Kämpfer gegen Diktatur und autoritäre Religion, den Rechten zugewandt? Auf Fragen der taz antwortet der Autor per Mail.
Boualem Sansal fühlt sich missverstanden. Noch zum Jahresbeginn wurde der 81-jährige franco-algerische Erfolgsautor nach seiner Begnadigung und Haftentlassung in seiner Heimat Algerien in der einstigen Kolonialmacht Frankreich mit Anerkennung überschüttet und sogar in die Académie française – der Institution, die über die französische Sprache wacht – aufgenommen. Jetzt, nur wenige Monate später gilt Sansal vielen – vor allem auf der fortschrittlichen Seite der französischen Presselandschaft – als jemand, der den Werten der Republik abgeschworen hat, ja zur extremen Rechten übergelaufen ist.
Lesen Sie HIER weiter.