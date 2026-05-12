Münchner Krankenschwester aus Madagaskar mit Pflege-Award ausgezeichnet 

Vanessa Body gewinnt den dritten Platz von „Herz & Mut“ für ihr ehrenamtliches Engagement bei Mercy Ships: Anlässlich des heutigen „Internationalen Tags der Pflege“ ist Fahendrena Vanessa Rose de Lima Body (Vanessa Body) für ihr ehrenamtliches Engagement bei der Hilfsorganisation Mercy Ships mit dem dritten Platz des renommierten „PflegerIn des Jahres Award“ geehrt worden. Die Preisverleihung fand am 9. Mai in der Max Grundig Klinik in Bühl statt.
Der Preis wird seit 2015 jährlich von der Initiative „Herz & Mut“ verliehen, um professionelle Pflege sichtbarer zu machen und Pflegekräften in Deutschland mehr Wertschätzung zukommen zu lassen.
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