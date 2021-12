Mauretanien / Covid-19: Das Leben läuft wieder fast normal – Pandemiehöhepunkt vorbei

Covid-19-Abteilung des Krankenhauses von Nouakchott, Mauretanien: die Atmosphäre ist ruhig, friedlich. Eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie werden in einigen Räumen zwar immer noch Patienten mit dem Coronavirus behandelt, der Höhepunkt der Epidemie gehört jedoch der Vergangenheit an. Vorbei ist die stressige Atmosphäre auf den Stationen, wo Ärzte und Krankenschwestern bis zur Erschöpfung zu den Intensivbetten rannten. Der große Druck, der auf ihren Schultern lastete, ist abgefallen.

In den Gängen des Krankenhauses erinnert sich ein Genesener, der für zusätzliche Untersuchungen gekommen ist: „Ich muss zugeben, dass ich anfangs große Angst hatte, dem Pflegeprotokoll zu folgen. Ich fühlte mich in diesem besonderen Kontext der Pandemie absolut nicht sicher“. Im Dezember 2021 wurde der 73-jährige Hamady Samba Sy fast drei Wochen lang in der Intensivstation betreut. Der pensionierte Beamte gibt zu, dass sich seine Angst zu lösen begann, als er von professionellen Pflegekräften betreut wurde, die ihn in einem Krankenwagen der neuesten Generation dringend ins Krankenhaus bringen mussten. „Ich war überrascht, wie gut die Pflege während meines gesamten Aufenthalts war“, erinnert er sich.

Seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie wurden auch in Mauretanien umfangreiche restriktive Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und Leben zu retten: Lockdown, Schließung der Grenzen usw. – mit der Folge, dass die Wirtschaft zum Stillstand kam. Neben den sozialen Maßnahmen stärkte das Land sein Gesundheitssystem, indem es sich eine moderne medizinische Ausstattung zulegte und ein spezielles Zentrum für die Behandlung von Covid-19-Patienten einrichtete.

Die Afrikanische Entwicklungsbank stellte im Eilverfahren eine Budgethilfe in Höhe von fast 10 Millionen US-Dollar bereit, um das Land bei der Bewältigung des Coronavirus zu unterstützen. Mauretanien profitierte auch von dem Projekt zur Unterstützung der G5 Sahel bei der Bekämpfung der Pandemie, einem regionalen Programm im Wert von fast 22 Millionen US-Dollar, das von der Bank finanziert und in Partnerschaft mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) umgesetzt wurde.

„Wir konnten es nicht glauben. Die Gerüchte über die Qualität der Behandlung in den staatlichen Krankenhäusern waren ungerechtfertigt“, sagt Hamadys Frau Aïssata Sy heute. Mein Mann lag zehn Tage lang zu Hause im Bett, hustete und erstickte fast, aber wir waren nicht bereit, ihn der Covid-Behandlung im Krankenhaus auszusetzen“.

Manche hielten das Coronavirus für ein Hirngespinst. Doch die Realität holte den Alltag jedes Einzelnen sehr schnell ein. Während die Gesundheitskrise gerade unter Kontrolle gebracht wurde, machten sich die Auswirkungen der Einschränkungen schnell bemerkbar, insbesondere bei den kleinen Händlern.

Aïchetou Boubout, eine junge Couscous-Verkäuferin, erinnert sich an die Auswirkungen der restriktiven Maßnahmen auf ihr Geschäft. „Während des Lockdowns haben wir fast nicht gearbeitet. Wir gingen los, um unseren Couscous zu verkaufen, aber wir mussten uns beeilen, um vor der Ausgangssperre wieder zu Hause zu sein.“ Jeden Morgen bereitete Aïchetou Couscous zu, trocknete und verpackte ihn, um ihn am späten Nachmittag auf dem weit entfernten Zentralmarkt zu verkaufen. Wegen der Ausgangssperre hatte sie jedoch nicht mehr genug Zeit, um ihre Ware vor Ort zu verkaufen. Also kehrte sie früh am Abend mit ein paar Einnahmen nach Hause zurück, die weit von dem entfernt waren, was sie normalerweise erhielt.

Trotzdem hat Aïchetou durchgehalten. Sie ist mit einem Fernfahrer verheiratet, der manchmal bis zu acht Monate im Osten des Landes verbringen muss, und kümmert sich allein um die Familie. „Jeden Morgen ziehe ich meine Kinder an und bereite ihnen das Frühstück vor, dann begleite ich sie zur Schule“, erzählt Aïchetou, die ihnen auch bei den Hausaufgaben hilft. Wie viele andere Frauen mit geringem Einkommen profitierte Aïchetou während des Lockdowns von staatlichen Hilfen. „Während des Ramadan erhielten wir Lebensmittelhilfe, die unter anderem aus Reissäcken, Öl, Milchpulver und Zucker bestand. Ich habe auch zweimal eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 2250 Ouguiyas (knapp 55 Euro) erhalten“, fügt die junge Mutter hinzu.

Mahfoud Ould Ahmedou, Focal Point der Bank im mauretanischen Ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten und die Förderung produktiver Sektoren, erklärte: „Die Afrikanische Entwicklungsbank hat sehr schnell auf den Ausbruch der Pandemie reagiert und zwei Operationen durchgeführt, um die Gegenmaßnahmen gegen das Coronavirus zu verstärken. Erstens mit einer Budgethilfe zur Unterstützung sozialer Maßnahmen und zweitens mit einem regionalen Projekt zur Unterstützung der Widerstandsfähigkeit der Nahrungs- und Ernährungssysteme gefährdeter Bevölkerungsgruppen in den Ländern der G5 Sahel“. Zu den wichtigen Maßnahmen dieser vielfältigen Unterstützung des Reaktionsplans der Regierung gehörte die Bereitstellung von Finanzmitteln für rund 200.000 Haushalte, um die Auswirkungen der Pandemie abzumildern. Diese Hilfen wurden von anderen Maßnahmen begleitet, die vor allem mit der Abschaffung der Steuern auf Grundnahrungsmittel zusammenhingen.

Heute hat sich das Leben dank all der Dinge, die mit Unterstützung der Bank erreicht wurden, fast wieder normalisiert. In seinem Viertel geht Hamady wieder unbeschwert spazieren und fühlt sich „wie ein schöner junger Mann … oder wie ein schöner alter Mann!“, neckt ihn seine Frau Aïssata. (AfDB, Foto: Renato Brazioli)