Medizinisches Cannabis aus Uganda soll auf deutschem Markt angeboten werden

Cannabisanbauer Together Pharma und Cantourage arbeiten ab sofort zusammen, um zum ersten Mal medizinisches Cannabis aus Uganda auf dem deutschen Markt anzubieten. Die Partnerschaft erweitert das Angebot der Cantourage-Plattform, die Großhändlern und Apotheken europaweit medizinische Cannabisprodukte anbietet.

Cantourage, die führende europäische Plattform für medizinisches Cannabis, und Together Pharma (TASE: TGTR), ein israelischer Produzent für medizinisches Cannabis, arbeiten ab sofort zusammen, um Patient:innen auf dem deutschen Markt Zugang zu medizinischem Cannabis aus Uganda zu bieten. Apotheken und Patient:innen in ganz Deutschland haben somit ab sofort Zugang zu zwei von Together Pharma angebauten Cannabisblüten: Glueberry OG® und Power Plant.

Es ist das erste Mal, dass über die Cantourage-Fast-Track-Access-Plattform, auf der künftig medizinische Cannabisprodukte von mindestens 18 führenden Anbauern aus 13 Ländern angeboten werden, in Afrika angebaute Produkte in Deutschland erhältlich sind.

Together Pharma ist der einzige Anbauer von medizinischem Cannabis in Uganda. Dort können auf ca. 30.000 m² Fläche jährlich mehr als 15 Tonnen Cannabisblüten in Gewächshäusern angebaut werden. Together Pharma baut dabei Cultivare an, die bis dato in Deutschland nicht verfügbar sind. So erhöht Together Pharma mit den nun erhältlichen Produkten die Angebotsvielfalt für Patient:innen in Deutschland – und wird dies in den kommenden Monaten mit zusätzlichen Produkten weiter vorantreiben.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, erklärt: „Mit der Partnerschaft mit Together Pharma bringt Cantourage nun erstmals Produkte aus Afrika nach Deutschland. Dadurch erweitern wir das Angebot der Plattform, stellen Apotheken in Deutschland qualitativ hochwertige medizinische Cannabisblüten zur Verfügung und bieten Patienten so eine größere Auswahl für ihre Therapie. Die Partnerschaft mit Together Pharma stärkt unser globales Netzwerk und ist ein Beweis dafür, dass die weltweit besten Anbieter Cantourage als ihren Partner wählen.“

Nir Sosinsky, Geschäftsführer von Together Pharma, sagt: „Wir sind stolz darauf, unsere globale Reichweite durch unsere Partnerschaft mit Cantourage erheblich auszubauen. Gleichzeitig bestätigt diese das Potential von Ugandas innovativer und stetig wachsender Cannabisindustrie, mit welcher wir uns stark verbunden fühlen. Der deutsche Markt ist überaus wichtig für uns und wir freuen uns sehr, dass wir unsere hochwertigen medizinischen Cannabisblüten Patientinnen und Patienten zunächst in Deutschland und langfristig auch in weiteren europäischen Ländern anbieten können.“ (ots, Foto: nneem auf Pixabay)