Meinung: Afrika in seiner Schieflage – „Wenn die Politik als sozialer Fahrstuhl dient“

Während ihre Völker am Hungertuch nagen, zerfleischen sich die afrikanischen Politiker gegenseitig, um Macht zu erlangen. Um Macht. Immer mehr Macht. Mit allen möglichen Mitteln. Selbst wenn dabei Blut vergossen wird. Viel Blut von unschuldigen Opfern, die sich nichts sehnlicher wünschen, als anständig zu leben. In Frieden zu leben. Afrika steht vor seinen alten Dämonen. Es verfällt wieder in seine Fehler, schreibt D. William in dem marokkanischen Portal laquotidienne.ma.

In die Vergangenheit, die man für überwunden hielt: die Vergangenheit der Militärregime, von denen man glaubte, sie seien endgültig in der Falle der blutigen Geschichte des Kontinents begraben. Aber offensichtlich kann die Demokratie dem Machthunger derjenigen nicht widerstehen, die sich selbst als Retter der Völker bezeichnen, aber letztlich nach allem gieren: nach Macht, Geld, Stärke …

Das geht so weit, dass sie der Unvernunft verfallen, angefeuert von all diesen unterwürfigen Höflingen, die nur von ihren Interessen getrieben werden. Mali, Guinea-Bissau, Zentralafrika, Burkina Faso, Sudan, Guinea … – all diese Länder wurden im letzten Jahrzehnt von Militärputschen erschüttert. Am 29. September 2022 erlebte Burkina den zweiten Putsch innerhalb von acht Monaten, der das Land in Angst und Schrecken versetzte. Das passiert, wenn die Politik als sozialer Fahrstuhl dient. Wie Honig zieht sie Hinterhältige und Heuchler, Schlitzohren und Mythomanen, aber auch Diebe und narzisstische Perverse an. Der Westen schaut dabei manchmal sehr selbstgefällig oder sogar mitschuldig zu.

Ist die wirtschaftliche Entwicklung mit dieser Art von Führern vereinbar? Ist sie mit so viel politischer Instabilität einverstanden? Natürlich ist das nicht der Fall. In all diesen Ländern, in denen die Militärs ihre Muskeln spielen lassen und manchmal mit den Waffen rasseln, spielen sich wirtschaftliche und soziale Dramen ab. Denn diese politischen Unruhen kommen zu den strukturellen, aber auch punktuellen sozioökonomischen Herausforderungen hinzu, denen sich die afrikanischen Länder südlich der Sahara generell gegenübersehen.

Diese Herausforderungen werden durch die aktuelle Weltkonjunktur mit einer Inflation, die durch den Krieg in der Ukraine angeheizt wird, noch verschärft. Die steigenden Preise verschärfen die Ernährungsunsicherheit und erhöhen die Unsicherheit der Bevölkerung. Laut der Weltbank hat die Unterernährung in Subsahara-Afrika in den letzten Jahren stark zugenommen, was auf wirtschaftliche Schocks, Gewalt und Konflikte sowie extreme Wetterbedingungen zurückzuführen ist“. In Afrika hungert mehr als einer von fünf Menschen, und die Zahl der akut ernährungsunsicheren Menschen wurde für das Jahr 2022 auf 140 Millionen geschätzt, gegenüber 120 Millionen im Jahr 2021.

Anstatt also ihre „Intelligenz“ in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen und zu versuchen, konkrete Antworten auf diese drängenden Probleme zu finden, schmieden die afrikanischen Führer stattdessen Pläne, um sich illegitimerweise an der Macht zu halten. Selbst wenn sie die Verfassungen manipulieren. Selbst wenn sie die Straße verärgern. Selbst wenn dabei Blut vergossen wird. Selbst wenn dabei die Demokratie geopfert wird.