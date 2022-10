WHO: Afrika hat die höchste Selbstmordrate der Welt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat darauf hingewiesen, dass Afrika der Kontinent mit der höchsten Selbstmordrate der Welt ist. Laut der Organisation liegt die Selbstmordrate weltweit bei 9 Selbstmorden pro 100.000 Menschen. In Afrika liegt sie bei 11 Selbstmorden pro 100.000 Menschen und damit weit über dem weltweiten Durchschnitt.

Die WHO wies darauf hin, dass es in Afrika derzeit nur einen Psychiater für 500.000 Menschen gibt, was 100-mal weniger ist als die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Erhängen, Pestizidvergiftung, Ertrinken, Schusswaffengebrauch, Sturz in die Tiefe oder Überdosierung von Medikamenten sind die in Afrika am häufigsten angewandten Mittel.

Auf dem Kontinent „führt einer von 20 Selbstmordversuchen zum Erfolg“. Psychische Gesundheitsprobleme machen bis zu 11% der Risikofaktoren aus, die mit Selbstmord in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus sind zu geringe Investitionen der Regierungen das größte Hindernis für die Bereitstellung bedarfsgerechter psychischer Gesundheitsdienste. In Afrika sind 116 Millionen Menschen von psychischen Störungen betroffen, gegenüber 53 Millionen im Jahr 1990. (Quelle: info241.com, Bild: Sasun Bughdaryan on Unsplash)