Meinung: Diplomatischer Wettlauf der Großmächte – Ein Glücksfall für Afrika

Afrika ist seit einigen Jahren zu einer strategischen Herausforderung geworden, zu einem von den Großmächten begehrten Terrain. Russen, Chinesen, Europäer und Amerikaner drängen an die Tore des Kontinents. Nach Jill Biden, der First Lady der USA, und dem amerikanischen Außenminister Anthony Blinken hat nun auch die amerikanische Vizepräsidentin eine einwöchige Afrikareise unternommen. Zweifellos eine Chance für Afrika.

In Ghana angekommen, hielt die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Kamala Harris, eine kurze Ansprache, aus der wir folgende Auszüge zitieren: „Es ist eine Ehre, hier in Ghana und auf dem afrikanischen Kontinent zu sein. Ich bin sehr begeistert von der Zukunft Afrikas. Ich bin sehr enthusiastisch, was die Auswirkungen der Zukunft Afrikas auf den Rest der Welt angeht. Wenn ich mir anschaue, was auf diesem Kontinent passiert und dass das Durchschnittsalter bei 19 Jahren liegt, was uns das über das Wachstum von Innovation und Möglichkeiten sagt. Ich sehe in all dem eine große Chance, nicht nur für die Afrikaner, sondern auch für den Rest der Welt“. Nach ihrem dreitägigen Aufenthalt in Ghana reiste Kamala Harris weiter nach Tansania und Sambia.

Afrika in einer starken Position

Das Interesse der Großmächte an Afrika gibt dem Kontinent heute mehr denn je die Chance, sich im Spiel der Allianzen zu behaupten. Es bietet ihm die Möglichkeit, seine Interessen in den Vordergrund zu stellen, um fruchtbare Beziehungen aufzubauen und die ruinösen, von Neokolonialismus und Paternalismus geprägten Allianzen zu überwinden, die seit dem offiziellen Ende der Kolonialzeit zwischen den afrikanischen Ländern und dem Westen bestanden. Die ehemals von Frankreich kolonisierten Länder beispielsweise steckten in sogenannten Kooperationsabkommen fest, die aber in Wirklichkeit die proklamierte Unabhängigkeit weitgehend zunichtemachten. Die Abkommen wurden zwischen 1960 und 1961 unterzeichnet.

Tatsächlich hat die Art und Weise, wie der Dekolonisierungsprozess in den afrikanischen, vor allem den französischsprachigen Ländern durchgeführt wurde, deren Unabhängigkeit weitgehend zu einer leeren Hülle gemacht. Einfach ausgedrückt: Der Kolonialherr ist nur physisch gegangen, um besser durch die von ihm geschaffenen Strukturen präsent zu bleiben. Strukturen, die durch „Kooperationsabkommen“ legitimiert sind.

Und dieses Verhältnis von Dominanz und Beherrschung herrschte von der Unabhängigkeit bis in die letzten Jahre vor. In dem, was man als sein Vorrecht in Afrika bezeichnete, war Frankreich stets der wichtigste Wirtschaftspartner. Bis auf dem Kontinent eine Jugendbewegung begann, die sich erhob, um einen anderen Weg zu suchen. Eine Bewegung, die heute von Russland weitgehend ausgenutzt wird und sich in einer antifranzösischen Stimmung niederschlägt, die in mehreren afrikanischen Hauptstädten sichtbar ist. Wir legen den Schwerpunkt auf die französischsprachigen Länder, weil dort der Neokolonialismus am stärksten spürbar ist. In den englischsprachigen Ländern, die zudem von einem stärkeren Wirtschaftswachstum profitieren konnten, ist das Phänomen weniger krass.

Die Zeit der Erneuerung für Afrika

Die Zeiten, in denen die Überbleibsel des Kolonialpakts die Beziehungen zwischen den afrikanischen Ländern und dem Westen beherrschten, sind vorbei. Afrika ist zu einem begehrten Kontinent geworden, der von allen Seiten umworben wird, und muss seine Chancen nutzen, seine Ansichten durchsetzen, um das Beste aus dem Spiel zu machen. Dies muss das Leitmotiv der afrikanischen Staatsoberhäupter sein. Die Zeit der Unterzeichnung von gefälschten Kooperationsabkommen ohne echten Mehrwert für den Kontinent scheint vorbei zu sein. Denn es ist nicht zu glauben, dass die Reichtümer Afrikas andere Völker bereichern, während die Menschen auf dem Kontinent in bitterem Elend dahinvegetieren. Es ist nicht normal, dass eine Tafel Schokolade, die kaum 300 Gramm wiegt, für 3,10 Euro verkauft wird, während ein Kilogramm Rohkakao nur 1,3 Euro kostet (Kakaokampagne 2022-2023).

Vor allem aber bleibt zu hoffen, dass das, was für den Afrikaner oder einfach nur den normalen Menschen selbstverständlich ist, auch für die Führer der Länder des Kontinents selbstverständlich ist, damit sie diese Gelegenheit nicht verschwenden. So wie sie es bisher halten … ((Serge Ouitona – afrik.com)