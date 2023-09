Meinung / Gabun: Tanz der Vampire und Parade der Hexenmeister

Während der Chef der Militärjunta in Gabun nach und nach die treibenden Kräfte der Nation empfängt, warnt der Chronist des Portals Gabonreview, Abslow, vor der Gefahr eines „Tanzes der Vampire“ und einer „Parade der Hexenmeister“. Da er befürchtet, dass schwefelbelastete Akteure des gestürzten Regimes wieder auftauchen könnten, um bei der neuen Macht eine neue Jungfräulichkeit zu erlangen, ruft er zu einer grundlegenden Erneuerung des politischen und administrativen Personals des Landes auf.

Am 30. August 2023, dem ersten Tag der Palastrevolution, postete ich den Satz: „Alle sind plötzlich wieder Patrioten“. Und am fünften Tag dieser Palastrevolution, die mit ihren Versprechungen und Orientierungen schließlich den Beginn der Dritten Republik in unserem Land markiert, möchte ich die folgenden Vorbehalte äußern.

Ich habe aufmerksam den Aufmarsch der treibenden Kräfte der Nation im Palast vor dem CTRI verfolgt. Dies ist eine Gelegenheit, den Vorsitzenden des CTRI, General Oligui Nguema, zu seiner großen Zuhörfähigkeit zu beglückwünschen, mit der er diese öffentlichen Konsultationen meisterhaft durchführt. Es ist aber auch eine Gelegenheit, ihn vor der Versuchung eines populistischen Impulses zu warnen.

Denn die wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen, die da vor ihm stehen, sind leider mit Menschen mit einer schmutzigen Vergangenheit durchsetzt. Sie sind voll von Schlitzohren, die versuchen, ihre politische, moralische oder administrative Unschuld wieder herzustellen. Leider gibt es auch echte Schurken, die versuchen, sich mit einem weißen Gewand zu schmücken, obwohl sie unumkehrbar korrupt sind.

Wenn einige von ihnen nicht die Gelegenheit haben, im Palast zu paradieren, verbreiten sie Unterstützungserklärungen oder loben den CTRI und seinen Vorsitzenden. All dieses Geplänkel findet auf dem öffentlichen Platz statt, ohne die geringste Scham oder den geringsten Respekt vor unserem Volk, das diesen Ball der Vampire und diese Parade der Hexen mit Erstaunen und Abscheu beobachtet. Und angesichts dieses trostlosen Schauspiels fragt man sich innerlich, ob wir nicht dabei sind, denselben Modus Operandi zu implementieren? Denn auch wenn die Entscheidung, mit den sozialen Kräften zu diskutieren, gut gemeint ist, sollten wir uns davor hüten, dass diese gute Absicht von der Allgegenwart derjenigen überschattet wird, deren Passivität wir kennen.

Ja, es war sinnvoll, die gabunischen Arbeitgeber über den Arbeitgeberverband (FEG) einzuladen. Aber wir sollten uns daran erinnern, dass es dieselben Arbeitgeber, verkörpert durch dieselben Männer, waren, die die alte Ordnung begleiteten, ohne seinerzeit jemals die neue Kreativität zu beweisen, auf die sie sich berufen. Wir sollten darauf achten, dass wir nicht törichterweise den Köder anbeißen, den diese oftmals korrupten Kapitalisten auswerfen.

Ja, es war tugendhaft, den Klerus durch die Leiter der religiösen Kongregationen einzubeziehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten von ihnen angesichts der Auswüchse des alten Systems schwiegen und sich mitschuldig machten. Warum sollten sie plötzlich auf das allgemeine Interesse bedacht sein, wenn sie den Sorgen des Volkes mehr Aufmerksamkeit schenken?

Ja, es war notwendig, sich mit der Zivilgesellschaft auszutauschen. Aber es wäre nützlich gewesen, sie in einigen Punkten an ihre allmähliche Abkehr von ihrer ursprünglichen Aufgabe als ziviler Akteur zu erinnern, zugunsten einer Verschiebung, die dem politischen Engagement näherkommt als dem zivilen. Auch die Presse ist nicht frei von Vorwürfen. Es war unangenehm zu sehen, wie sie den Versprechungen des CTRI-Chefs applaudierte und jubelte. Die gleiche Presse – und der General konnte sie glücklicherweise daran erinnern – hat oft die Augen geschlossen und weggeschaut, wenn es um die schweren Rechtsverletzungen und Fehlentwicklungen des alten Regimes ging. Mehr noch, sie begleitete sie oft mit regierungsfreundlichen redaktionellen Zeilen. Und nun zu sehen, wie die gleiche Presse das Opfer spielt …. Gabun muss wiedergeboren werden.

Aber seine Wiedergeburt kann nur von Männern vorangetrieben werden, deren Stammbaum von edler Abstammung ist. Die Dritte Republik kann nicht von Männern vorangetrieben werden, die für die Verbindlichkeiten der Zweiten Republik verantwortlich sind. Es gibt so viele kompetente Gabuner, die in diesem Land an den Rand gedrängt wurden. Es ist an der Zeit, ihnen die Hand zu reichen, um unser politisches und administratives Personal zu erneuern. Stoppt den Tanz der Vampire und die Parade der Hexenmeister!