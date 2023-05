Nachruf: Die Kamerunerin Léopoldine Douala Bell, die erste schwarze Flugbegleiterin der Welt, ist tot.

Sie starb am Dienstag, den 09. Mai 2023, nach einer Krankheit in den USA. Léopoldine Douala-Bell Smith war die erste schwarze Stewardess der Welt. Sie wurde 1939 in Kamerun geboren und war eine Prinzessin der königlichen Douala-Familie in Kamerun und Enkelin von König Rudolf Douala Manga Bell, der 1914 wegen seiner politischen Überzeugungen gehängt wurde.

Sie flog zwölf Jahre lang. Ihren ersten Flug als Flugbegleiterin (mit der Union aéromaritime de transport) trat sie 1957 an. 1960 wurde sie gebeten, zu Air Afrique zu wechseln; sie war damals die einzige qualifizierte afrikanische Person in der französischen Luftfahrt und wurde somit die erste Angestellte, die von Air Afrique eingestellt wurde.

Kurz darauf wurde sie die erste Kabinenchefin von Air Afrique. (Quelle: actucameroun)