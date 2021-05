Namibia lanciert COVID-19-Testoffensive für Bewohner und Touristen

Am 10. Mai wurde die erste mobile COVID-19-Teststation in Okahandja eröffnet – weitere Teststationen an strategischen Orten entlang des nationalen Straßennetzes folgen. Das Angebot richtet sich an Bewohner und Touristen gleichermaßen. Die Initiative des touristischen Privatsektors verfolgt die Optimierung von einfach zugänglichen COVID-19-Testservices für die Tourismusindustrie. Damit unterstützt sie Maßnahmen der namibischen Regierung zur Wiederbelebung des Tourismussektors und Eindämmung der COVID-19-Pandemie.

Am 10. Mai eröffnete Dr. Kalumbi Shangula, Minister für Gesundheit und Soziales, die erste mobile COVID-19-Teststation an einer zentralen und verkehrsstarken Straßenprüfstelle bei Okahandja, etwa 70 Kilometer nördlich der Hauptstadt Windhoek. Sie ist die erste von mehreren Teststationen, die im Rahmen einer Initiative der touristischen Privatwirtschaft entlang des nationalen Straßennetzes entstehen. Ziel ist die Profilierung Namibias als sicheres Reiseziel mit leicht zugänglichen Testservices und guten medizinischen Einrichtungen.

Das Angebot umfasst sowohl Antigen-Schnell- als auch PCR-Tests (Rapid und Standard). Obwohl sich die Initiative in erster Linie an den Tourismussektor richtet, ist jeder eingeladen, die Möglichkeiten zu nutzen. Eine Online-Terminvereinbarung auf www.covidtestnam.com wird empfohlen, Tests ohne Anmeldung sind möglich, können jedoch nicht garantiert werden. Der Abstrich wird durch zertifiziertes medizinisches Personal vorgenommen und erfolgt bei angemeldeten Personen per Drive-In. Er dauert nicht länger als eine Minute.

„Als Regierung schätzen wir sehr den Geist der Zusammenarbeit, den der private Sektor im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie im Allgemeinen gezeigt hat. Wir werden auch in Zukunft auf diese Zusammenarbeit zählen“, erklärte Hon. Dr. Kalumbi Shangula. Die Teststationen ergänzen die staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie. So wurden die Kapazitäten für Labortests ausgeweitet, Schnelltests verfügbar gemacht und die COVID-19-Impfung landesweit eingeführt. Eine Tourismus Taskforce der Regierung arbeitet eng mit strategischen Interessenvertretern zusammen, um ein sicheres Reisen in Namibia zu ermöglichen.

Der Tourismus gehört zu den wirtschaftlichen Säulen des Landes. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie traf die Tourismusindustrie hart, viele Jobs gingen verloren. Die namibische Regierung erkannte früh die Dringlichkeit, eine Strategie zur Wiederbelebung des Tourismussektors zu entwickeln, um den weiteren Verlust von Arbeitsplätzen und die Schließung von Unternehmen zu verhindern. In enger Beratung mit Vertretern der namibischen Tourismusindustrie wurde die „Tourism Revival Initiative“ entwickelt. Seit ihrer Lancierung im August 2020 und der Öffnung des internationalen Flughafens Hosea Kutako in Windhoek am 1. September 2020 wurden 23.997 touristische Einreisen nach Namibia registriert. Die Tourism Revival Initiative ist Teil der nationalen Strategie zur Wiederankurbelung der Wirtschaft des Landes.

Weitere Informationen unter: www.namibia-tourism.com.