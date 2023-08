Niger: General Tiani beruft inklusiven nationalen Dialog ein

In einer Ansprache an die Nation im nigrischen Staatsfernsehen Télé Sahel kündigte der Junta-Chef Abdourahamane Tiani einen „inklusiven nationalen Dialog“ innerhalb von 30 Tagen an und kündigte einen Übergang an, der „nicht länger als drei Jahre dauern“ solle, berichtet RFI.

Während die Generalstabschefs der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) ihre Bereitschaft zu einer militärischen Intervention in Niger bekundeten, meldete sich General Tiani, der die Militärjunta anführt, die am 26. Juli Präsident Bazoum stürzte, am Samstag, den 19. August im nigrischen Fernsehen zu Wort.

„Die CEDEAO bereitet sich darauf vor, Niger anzugreifen, indem sie in Zusammenarbeit mit einer ausländischen Armee eine Besatzungsarmee aufstellt“, fuhr General Tiani fort, ohne ein Land zu nennen. „Weder der Nationale Rat zur Rettung des Vaterlandes noch das nigrische Volk wollen einen Krieg“, „aber wenn es zu einer Aggression kommen sollte, wird sie nicht der Spaziergang sein, an den manche glauben“, warnte er: „Die nigrischen Verteidigungskräfte“ würden „nicht ausweichen“, unterstützt von Burkina Faso, Mali und Guinea, sagte er. „Unsere Ambition ist es nicht, die Macht zu beschlagnahmen“, versprach er ebenfalls.

Zu diesem Zweck berief der starke Mann von Niamey einen inklusiven nationalen Dialog ein, zu dem alle „lebendigen Kräfte der Nation“ eingeladen werden sollten. „Die Regierung ist bereits angewiesen“, ihn „innerhalb von 30 Tagen“ einzurichten. Ziel ist es, „konkrete Vorschläge“ zu formulieren, um „die Grundlagen für ein neues Verfassungsleben“ zu schaffen. Der Übergang „darf nicht länger als drei Jahre dauern“, versicherte er.

Bei der Vorstellung seines Fahrplans versucht General Tiani also um jeden Preis, das Kapitel Mohamed Bazoum abzuschließen. Aus diesem Grund erklärt er sich gleichzeitig zum Dialog bereit und kann Zugeständnisse machen, solange man ihn eine Zeit lang auf dem Präsidentensessel sitzen lässt, meint RFI-Regionalkorrespondent Serge Daniel. Im Gegenzug könnte er zum Beispiel den gestürzten Präsidenten freilassen, der nach Angaben seiner Angehörigen in einem Haus ohne Strom lebt. Die Rede des nigerianischen Juntachefs soll seine Anhänger und die Unentschlossenen verzahnen.

Der Mann, der sich selbst zum Präsidenten des Nationalen Rates zur Rettung des Vaterlandes ernannt hat, wendet sich in seiner Rede auch an die Außenwelt. General Tiani weiß, dass die Amerikaner – vorerst – nichts von einer militärischen Intervention in Niger wissen wollen, und so springt er in die Bresche und droht.

Der Offizier prangerte erneut „Sanktionen von beispiellosem Ausmaß“ der westafrikanischen Organisation an, die „illegal“ und „unmenschlich“ seien und die „darauf abzielen, uns dringend benötigte finanzielle Ressourcen zu entziehen“ und „unser tägliches Leben zu behindern“.