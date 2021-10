Nigeria: Muhammadu Buhari führt e-Naira ein, Afrikas erste digitale Währung

Nigeria ist das erste afrikanische Land, das eine digitale Währung einführt, den eNaira, der am 25. Oktober 2021 eingeführt werden soll: Die Central Bank of Nigeria (CBN) hatte für den 1. Oktober 2021 die Pilotphase der von ihr ausgegebenen elektronischen Währung Nigerias, der eNaira, angekündigt. Laut einer am Samstag veröffentlichten Erklärung des Kommunikationsdirektors der CBN, Osita Nwanisobi, wird sie jedoch am Montag, dem 25. Oktober 2021, von Präsident Muhammadu Buhari nun offiziell eingeführt werden.

In einer am Samstag vom Sprecher der Bank, Osita Nwasinobi, herausgegebenen Erklärung heißt es, dass die Einführung im State House in Abuja stattfinden wird. „Die Einführung der e-Naira ist der Höhepunkt einer mehrjährigen Forschungsarbeit der nigerianischen Zentralbank, die darauf abzielt, die Grenzen des Zahlungssystems zu erweitern, um Finanztransaktionen für alle Teile der Gesellschaft einfacher und transparenter zu machen“, heißt es in der Erklärung.

„Die e-Naira ist daher ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Währung, und die CBN setzt sich dafür ein, dass die e-Naira ebenso wie die physische Naira für alle zugänglich ist. „Da e-Naira eine Reise ist, stellt die Enthüllung den ersten Schritt auf dieser Reise dar, die mit einer Reihe von zusätzlichen Änderungen, Funktionen und Verbesserungen der Plattform fortgesetzt wird“, sagte Nwasinobi.

Eine reale, aber virtuelle Währung

Während mehrere afrikanische Staaten an virtuellen Währungsprojekten arbeiten, scheint Nigeria einen Schritt voraus zu sein. Nigeria, die größte Volkswirtschaft Afrikas gemessen am BIP und das bevölkerungsreichste Land des Kontinents (über 200 Millionen Einwohner), wird damit zum Vorreiter auf dem Kontinent.

Ein eNaira ist der Gegenwert von Naira-Noten, aber in entmaterialisierter Form. Im Prinzip wird er neben dem Bargeld existieren, ohne es zu ersetzen. Diese Form des elektronischen Geldes, das von der nationalen Zentralbank ausgegeben wird, wird für Haushalte und Unternehmen gleichermaßen zugänglich sein.

Die digitale Naira bietet eine zusätzliche, leichter zu handhabende Zahlungslösung für Menschen ohne Bankkonto und trägt so zu Barrierefreiheit und Integration bei. Um akzeptiert zu werden, muss eine digitale Währung jedoch eine einfache, kostenlose, risikofreie und vertrauenswürdige Zahlung ermöglichen und daher unter der Kontrolle einer Zentralbank stehen.

Nigeria ist nicht das einzige afrikanische Land, das sich auf das digitale Abenteuer einlassen will. Ghana gab im Juni 2021 an, dass es mit diesem Projekt weit fortgeschritten sei, ohne jedoch eine klare Frist zu setzen. Die Zentralbanken Südafrikas und Ruandas sind ebenfalls sehr interessiert. (Quelle: beninweb.tv)