Nigeria: Transgender-Berühmtheit Bobrisky zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt

Foto: X

Idris Okuneye, bekannt als Bobrisky, wurde nach ihrer Festnahme in der vergangenen Woche zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Die Transgender-Frau ist eine der bekanntesten LGBT+-Berühmtheiten in Nigeria, wo Homosexualität mit 10 bis 14 Jahren Gefängnis bestraft wird. Ihr wird vorgeworfen, in der Öffentlichkeit Banknoten verdorben und beschädigt und die Souveränität des Landes verletzt zu haben, berichtet RFI.

Alles begann am 24. März in Lagos bei der Vorpremiere eines Nollywood-Films. Bobrisky hatte gerade den Preis für die bestgekleidete Frau der Veranstaltung erhalten. In einem Video ist zu sehen, wie Bobrisky in einem Glitzerkleid tanzt und Geldscheine im Wert von 400.000 Naira auf den Boden wirft. Das entspricht 326 Euro. Eine Praxis, die gesetzlich verboten ist, aber unter Nigerianern auf Partys und Hochzeiten weit verbreitet ist.

Die Influencerin mit 5 Millionen Abonnenten auf Instagram wurde letzte Woche festgenommen und inhaftiert. In einer ersten Anhörung bekannte sie sich in Bezug auf die ihr vorgeworfenen Taten schuldig.

Am Freitag verkündete das Gericht sein Urteil: sechs Monate Gefängnis, ohne die Möglichkeit, gegen Kaution freizukommen. Eine besonders hohe Strafe. „Bobrisky wurde als Sündenbock benutzt“, reagierten einige Nigerianer, die eine Diskriminierung vermuten.

Der Richterin ging es jedoch vor allem darum, andere davon abzuhalten, in Zukunft die Landeswährung zu zerstören, da sich das bevölkerungsreichste Land Afrikas in einer schweren Wirtschaftskrise befindet.