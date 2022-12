Nigerianischer Scheich wegen Blasphemie zum Tode verurteilt

Ein Scharia-Gericht im nordnigerianischen Bundesstaat Kano hat einen prominenten islamischen Geistlichen zum Tode durch den Strang verurteilt, nachdem es ihn der Blasphemie gegen den Propheten Mohammed sowie der Aufwiegelung in einigen seiner Predigten für schuldig befunden hatte, obwohl er die Vorwürfe bestreitet, berichtet die BBC.

Scheich Abduljabar Nasir Kabara wird seit Juli letzten Jahres von den Behörden festgehalten, nachdem er beschuldigt wurde, Lügen über den Propheten verbreitet zu haben.

Der Prozess wird von den Nigerianern aufmerksam verfolgt. Kano ist einer von einem Dutzend Bundesstaaten im Norden Nigerias, in denen die Scharia neben dem säkularen Recht des Landes praktiziert wird.

Der 52-jährige Gelehrte gehört der Qadiriyya-Sekte an. Er hat eine beträchtliche Anzahl von Anhängern, vor allem im Bundesstaat Kano.

Sein Vater war bis zu seinem Tod im Jahr 1996 das Oberhaupt der Sekte in Westafrika.

Scheich Abduljabar hat das Recht, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Todesurteile werden in Nigeria nur selten vollstreckt. Stattdessen werden die Verurteilten in der Regel auf unbestimmte Zeit in Gefängnissen festgehalten.