Nordafrika: Kommandant der Polisario-Front durch marokkanische Drohne getötet, laut Presseberichten

Marokkanische und spanische Zeitungen berichten, dass der Kommandant der fünften Region der Frente Polisario, Taleb Haidar, am Sonntag, den 14. November, bei einem Angriff einer marokkanischen Drohne östlich des Sandwalls getötet wurde. Diese Mauer trennt den von der marokkanischen Regierung verwalteten Teil der Westsahara von dem unter der Kontrolle der Polisario stehenden Teil.

Offiziell schweigt Marokko dazu, doch die regierungsnahe Presse ist voll von Details über die Operation. Den Zeitungen zufolge wurde der saharauische Militärführer bei einer Reihe von marokkanischen Drohnenangriffen getötet. Er war in einem zivilen Geländewagen mit mauretanischem Kennzeichen unterwegs. Taleb Haidar befehligte die fünfte Region der Frente Polisario.

Die Saharauis behaupten, dass es am vergangenen Sonntag in dieser Region Mejik, östlich des Sandwalls, ebenfalls 12 zivile Todesopfer gegeben habe. Die marokkanischen Medien entgegnen, dass es sich um Männer in Militärspalieren handelte, und prangern eine neue Taktik der Polisario an, bei der Zivilfahrzeuge für Angriffe verwendet würden.

Das Gebiet wird als Pufferzone betrachtet. Weder Zivilisten noch Militärs beider Seiten dürfen sie betreten. Die Angriffe fanden an einem symbolischen Tag statt: am 14. November des vergangenen Jahres hatte die Polisario nämlich angekündigt, den seit 1991 bestehenden Waffenstillstand zu brechen.

Die neuen Angriffe erfolgten vor dem Hintergrund erneuter Spannungen in der Westsahara. Letzte Woche verschärfte die Polisario ihren Ton und forderte ausländische Investoren auf, nicht in der „besetzten“ Westsahara zu investieren, die laut einem Militärbeamten „eine Kriegsregion“ ist.

Im April war ein weiterer hochrangiger Militär auf ähnliche Weise getötet worden, was Marokko nur inoffiziell anerkannt hatte. (Quelle: abidjan.net)