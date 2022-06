Nordafrikas Schattenwirtschaft

„Die wertvollsten Posten in der Schattenwirtschaft werden häufig von Frauen eingenommen“, erklärte die stellvertretende Direktorin des IWF, Antionette Sayeh, am Donnerstag auf einer Konferenz in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Auf der Veranstaltung, an der auch die marokkanische Wirtschaftsministerin Nadia Fettah und die ägyptische Planungsministerin Hala El-Said teilnahmen, wurden die Ergebnisse eines IWF-Stabspapiers zur Informellen Wirtschaft in Nordafrika diskutiert.

Die nordafrikanischen Volkswirtschaften sind durch einen erheblichen Anteil an informeller Tätigkeit und Beschäftigung gekennzeichnet. Etwa zwei Drittel der Arbeitnehmer in Nordafrika arbeiten ohne formelle Regelungen und sozialen Schutz, und schätzungsweise 30 Prozent des BIP werden von informellen Arbeitnehmer:innen und Unternehmen erwirtschaftet.

In dem Papier wird festgestellt, dass zwar einige wichtige strukturelle Merkmale die „normale“ Informelle Wirtschaft in Nordafrika erklären könnten, dass aber politische Verzerrungen einen großen Teil der übermäßigen Informellen Wirtschaft erklären. Unter den strukturellen Faktoren, die zu einer hohen Informellen Wirtschaft führen können, tragen das relativ niedrige Niveau des Humankapitals und die jüngere Bevölkerung dazu bei, die hohe Informelle Wirtschaft in der Region zu erklären, da es für gering qualifizierte und junge Menschen im Allgemeinen schwieriger ist, im formellen Sektor zu arbeiten. Gleichzeitig ist die relativ hohe Informelle Wirtschaft in Nordafrika auch auf Lücken in einer Reihe von politischen Indikatoren zurückzuführen.

Insbesondere wird in diesem Papier festgestellt, dass Defizite in der Qualität der Regierungsführung etwa die Hälfte der übermäßigen Informellen Wirtschaft in Nordafrika im Vergleich zu fortgeschrittenen Volkswirtschaften erklären. In diesem Zusammenhang spiegelt die Ausweitung des informellen Sektors in Algerien und Tunesien ab Mitte der 2000er Jahre teilweise die Verschlechterung einiger Indikatoren für die Qualität der Regierungsführung und des Rechtsrahmens dieser Länder wider.

Im Gegensatz dazu spiegelt der in Ägypten, Mauretanien und Marokko in diesem Zeitraum beobachtete Rückgang der Informellen Wirtschaft neben den anhaltenden Fortschritten in der wirtschaftlichen Entwicklung auch die Verbesserung der Unternehmensvorschriften, der Regierungsführung und der Steuersysteme wider. Während die Informelle Wirtschaft die regionalen Arbeitsmärkte traditionell gegen die Auswirkungen von Rezessionen abgepuffert hat, war dies in der COVID-19-Krise anders. Die nordafrikanischen Volkswirtschaften wiesen im Allgemeinen relativ stabile Arbeitslosenquoten auf, auch während der Rezession, was vor allem auf den hohen Grad an Informeller Wirtschaft zurückzuführen ist. Allerdings ist die informelle Beschäftigung in Nordafrika während der Pandemie erheblich zurückgegangen, da die Abschottungsmaßnahmen insbesondere die Dienstleistungssektoren mit hohem Informellen Wirtschaftsgrad betroffen haben.

Mit dem Abklingen der Pandemie und der Aufhebung der Abschottungsmaßnahmen könnte die Erholung der regionalen Arbeitsmärkte einen stärkeren Anstieg der informellen Beschäftigung als üblich aufweisen. Die Gewährleistung einer inklusiven Erholung von der Pandemie würde erneute Anstrengungen zum Aufbau modernerer (digitalisierter), effizienterer und gerechterer Sozialschutzsysteme erfordern, die auf den Fortschritten aufbauen, die in der Region während der Pandemie bei der Ausweitung der Sicherheitsnetze auf informell Beschäftigte erzielt wurden. (IWF)

HIER das umfangreiche Papier “Informality, Development, and the Business Cycle in North Africa”