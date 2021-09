Präsident der Dem. Rep. Kongo: Afrikanische Volkswirtschaften brauchen Finanzmittel, um sich zu erholen

Der Präsident der Demokratischen Republik Kongo (DRK), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, erklärte am Dienstag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass der afrikanische Kontinent über eine gemeinsame Strategie gegen Covid-19 verfüge, die afrikanischen Volkswirtschaften jedoch Finanzmittel benötigten, um sich zu erholen.

„Ein Sieg gegen Covid-19 ist nur dann möglich und nachhaltig, wenn der Kampf eine Angelegenheit aller bleibt und wenn wir ein ausreichendes Maß an kollektiver Immunität für die gesamte Menschheit erreichen“, warnte Tshisekedi, dessen Land seit Anfang des Jahres den Vorsitz der Afrikanischen Union innehat.

„Afrika hat seinerseits nicht die Waffen gestreckt und hat nicht die Absicht, vor irgendeiner schicksalhaften Entwicklung zu kapitulieren. Ganz im Gegenteil! Es hat eine gemeinsame kontinentale Strategie zur Bekämpfung von Covid-19 eingeführt“, fügte er hinzu und nannte als Beispiele die Einrichtung eines Covid-19-Reaktionsfonds und einer Plattform für medizinische Hilfsgüter, um sicherzustellen, dass alle ihre Länder Zugang zu den erforderlichen Ausrüstungen und Hilfsgütern haben.

Er erwähnte auch, dass Afrika am 28. März 2021 über den African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) ein Abkommen über den Kauf von 220 Millionen Impfstoffdosen unterzeichnet hat, und dass einige afrikanische Länder das Projekt zur Einrichtung der Afrikanischen Arzneimittelagentur eingeleitet haben, während andere bereits Impfstoffe in Lizenz herstellen. „Bis Januar 2022 wird die Zahl der auf unserem Kontinent zu verteilenden Impfstoffe 25 Millionen pro Monat übersteigen“, sagte er.

Anfälligkeit der armen Länder

Der kongolesische Präsident erinnerte daran, dass die Covid-19-Krise nicht nur Menschenleben vernichtet, sondern auch „ein Virus für die Weltwirtschaft ist, die dadurch in eine Rezession gestürzt wird, was die Anfälligkeit und Abhängigkeit der Volkswirtschaften der armen Länder, von denen viele afrikanische Länder sind, noch verschlimmert.

„Vor dem Hintergrund der durch die Covid-19-Pandemie verursachten Gesundheitskrise benötigen die afrikanischen Volkswirtschaften dringend Finanzmittel, um sich zu erholen, zumal die inländischen Anstrengungen zur Abfederung der Auswirkungen der Pandemie und zur Begrenzung ihrer Kollateralschäden im Vergleich zu den wohlhabenderen Ländern völlig unzureichend waren“, sagte er. „Daher wird der sich abzeichnende Aufschwung wahrscheinlich ungleichmäßig verlaufen und die Kluft zwischen Afrika und dem Rest der Welt weiter vertiefen.“

In diesem Zusammenhang erklärte er, dass die Afrikanische Union alle Initiativen zur Finanzierung der von HIV/AIDS betroffenen afrikanischen Volkswirtschaften begrüße, einschließlich der Initiativen der G20 zur Aussetzung des Schuldendienstes und des gemeinsamen Rahmens für die Umschuldung sowie insbesondere der neuen Zuweisung von Sonderziehungsrechten (SZR) in Höhe von 650 Mrd. USD durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Deckung des Finanzierungsbedarfs der Volkswirtschaften von Ländern, die aufgrund der Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind.

„Die 33 Mrd. SZR, die Afrika in diesem Rahmen zugewiesen werden, sind jedoch angesichts des immensen Bedarfs an wirtschaftlicher Erholung unzureichend“, sagte er. Deshalb sei es notwendig, dass die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedstaaten das Ziel des Pariser Gipfels, 100 Milliarden SZR für Afrika zu erreichen, unterstützen, indem sie 25 % der den reichen Ländern zugeteilten SZR an die armen Länder umverteilen.

In diesem Sinne rief er dazu auf, die auf dem Pariser Gipfel angekündigte Allianz für afrikanisches Unternehmertum, die in den kommenden Wochen ihre konstituierende Sitzung abhalten wird, von technischen und finanziellen Partnern massiv zu unterstützen.

„Die Demokratische Republik Kongo ruft dazu auf, die effektive Bereitstellung von Mitteln durch den IWF zu beschleunigen, ohne dabei die Notwendigkeit zu vergessen, die Schulden der afrikanischen Länder zu verringern und alle Versprechungen zu erfüllen, die Afrika als Entschädigung für die Opfer gemacht hat, die es gebracht hat, um die Menschheit vor der globalen Erwärmung zu schützen“, fügte er hinzu. (UNO)