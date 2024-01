Präsidentschaftswahlen im Senegal: Verurteilung wegen Verleumdung gefährdet erneut die Wählbarkeit von Ousmane Sonko

Als sich der Himmel für Ousmane Sonko, den populärsten Oppositionspolitiker Senegals, aufzuhellen schien, zerschlug der Oberste Gerichtshof des Landes diese Hoffnungen. Nachdem er im Mai 2023 in einem Berufungsverfahren wegen Verleumdung verurteilt worden war, bestätigte das höchste Gericht des Landes dieses Urteil am 4. Januar 2024 und gefährdet damit die Chancen des ehemaligen Bürgermeisters von Ziguinchor auf eine Wählbarkeit.

Der senegalesische Oppositionspolitiker Ousmane Sonko erhält nach einem langen Verfahren eine sechsmonatige Bewährungsstrafe wegen Verleumdung des Tourismusministers Mame Mbaye Niang, nachdem der Oppositionspolitiker das Regierungsmitglied beschuldigt hatte, von einem Bericht der staatlichen Generalinspektion in einem Fall mutmaßlicher Veruntreuung an den Pranger gestellt worden zu sein. Eine Gerichtsentscheidung, die ihn vom Rennen um die Präsidentschaftswahlen im Februar 2024 ausschloss.

Fünf Jahre Nichtwählbarkeit gegen Ousmane Sonko?

Das war der Hauptstreitpunkt in diesem Fall. Denn die Anhänger des Oppositionspolitikers haben die senegalesischen Behörden stets beschuldigt, zu versuchen, „ihren Champion“ durch die Instrumentalisierung der Justiz aus dem Rennen um die Präsidentschaftswahlen am 24. Februar 2024 zu entfernen. Seit Beginn der juristischen Auseinandersetzungen des Anführers der Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) hat er bereits drei Verurteilungen erhalten, wobei jedes Mal seine Wählbarkeit gefährdet war.

So erhielt Ousmane Sonko bereits im März 2023 eine Verurteilung zu zwei Monaten Haft auf Bewährung, bevor er im Juni 2023 erneut wegen „Jugendkorruption“ aufgegriffen wurde. Diese Affäre stürzte das Land in eine politische Krise, in deren Verlauf es zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten kam, bei denen auch Menschen ums Leben kamen. (Quelle: gabonmediatime)