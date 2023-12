PRO ASYL: Somalierin Halima Gutale neue Vorstandsvorsitzende

Die Mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft PRO ASYL (BAG) hat am 6. Dezember einen neuen Vorstand gewählt. Neue Vorsitzende des bundesweiten Netzwerks ist Halima Gutale, Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte der Stadt Pfungstadt.

Halima Gutale floh Ende 1995 als unbegleitete Minderjährige vor dem Bürgerkrieg in Somalia nach Deutschland, seit 2014 ist sie Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte der Stadt Pfungstadt. Halima Gutale kündigte an, sich für den Erhalt des Asylrechts in Deutschland und Europa einzusetzen. Sie sieht das Asylrecht durch einen dramatischen Rechtsabbau und eine Normalisierung extrem rechter Positionen in der Gesellschaft gefährdet.

Appell an die Bundesregierung: Verschärfungskurs stoppen

Halima Gutale appellierte an die Bundesregierung, den Verschärfungskurs zu stoppen, dem Druck von rechts nicht nachzugeben und die Pläne, Asylverfahren in Drittstaaten auszulagern, aufzugeben. „Heute das 75-jährige Bestehen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu feiern und gleichzeitig Flüchtlingsrechte abzuschaffen, passt nicht zusammen“, warnte Halima Gutale. (PRO ASYL, Foto: X)