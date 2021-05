Projektstart in Südafrika: Nuklearwissenschaft zum Schutz des afrikanischen Nashorns

Am 13. Mai wurde das innovative Rhisotope-Projekt gegen Wilderei gestartet. Dieses auf Nuklearwissenschaft basierende Projekt könnte die Wilderei auf Nashörner erheblich reduzieren. Das Projekt wurde von der Universität Witwatersrand (WIT) initiiert und wird im Rahmen einer globalen Zusammenarbeit mit der australischen Organisation für Nuklearwissenschaft und -technologie (ANSTO), der Colorado State University (USA), Rosatom (Russische Föderation) und Nuclear Energy Corporation in Südafrika durchgeführt (die Stadt Necsa) sowie Weltwissenschaftlern, Forschern, südafrikanischen Nashornbesitzer und dem Tierarzt Dr. William Fowlds.

Die russische Staatskorporation Rosatom ist ein wichtiger Vertreter und Partner der internationalen technologischen Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Nuklearorganisationen. Der Start des Projekts fand im großartigen Buffalo Kloof Private Game Reserve statt, das ebenfalls ein wichtiger Teilnehmer des Projekts ist.

Am Tag des Starts wurde die erste Phase des Projekts durchgeführt. In die Hörner von zwei Nashörnern wurde eine ultrakleine Menge völlig harmloser stabiler Isotope sorgfältig injiziert. In den nächsten drei Monaten werden Wissenschaftler Nashörner beobachten und verschiedene Proben analysieren, um zu verstehen, wie das Isotop im Horn und im Tier zusammenwirkt. Ein wesentlicher Aspekt dieser Forschung wird die Bestätigung sein, dass das Injizieren radioaktiver Isotope in die Hörner dieser seltenen und schönen Tiere ihnen keinen Schaden zufügt. Computer- und Phantomsimulationen werden ebenfalls verwendet, um dies zu bestätigen und das geeignete radioaktive Isotop und die zu verwendende Menge zu bestimmen.

Igor und Denver sind Nashörner, die Entdecker und Protagonisten dieses Projekts. Igor ist nach Igor Kurchatov benannt, einem sowjetischen Nuklearphysiker, der einen großen Beitrag zur Entwicklung der zivilen Nukleartechnologie geleistet hat, wie wir sie heute kennen. Denver ist nach der Hauptstadt von Colorado benannt, zu Ehren der Bemühungen der Universität of Colorado (USA) in diesem Projekt.

Professor James Larkin, Direktor der Abteilung für Strahlung und Gesundheitsphysik an der Universität Witwatersrand in Johannesburg, beleuchtete das Projekt aus einer anderen Perspektive. „Eines der wenigen Länder der Welt, in denen man die Big Five sehen kann. Wir müssen aus zwei Gründen hart arbeiten, um dies in der Branche aufrechtzuerhalten: für die Beschäftigung von Menschen, zum Nutzen aller, die auf der Wildfarm leben und arbeiten. Sie müssen verstehen, dass Sie ein Nashorn einmal schießen können, aber wenn Sie es filmen, können Sie es hundertmal, tausendmal machen, und die Menschen werden zurückkommen, um diese schönen Tiere zu sehen. Dies ist Arbeit für viele Menschen. das ist Wachstum der Wirtschaft „.

Das Rhisotope-Projekt ist vielfältig und basiert auf den folgenden Grundprinzipien: Nachfragereduzierung und Hörnerabwertung, Verbesserung der Bevölkerungslage und Investitionen, Bildung sowie Nashornforschung und Datenerfassung. Durch die Fokussierung auf diese Prinzipien zielt das Projekt darauf ab, die Nachfrage nach Hörner auf dem internationalen Markt zu verringern und die Erkennungsrate von Hörnern beim Überschreiten internationaler Grenzen zu erhöhen. Die Experten sind zuversichtlich, dass mit mehr als 10.000 Strahlungserkennungsgeräten, die an verschiedenen Einreisehäfen auf der ganzen Welt installiert sind, wird der Transport des Horns unglaublich schwierig und die Wahrscheinlichkeit, Schmuggler zu identifizieren und zu verhaften, wird erheblich erhöhen.

Sobald die Forschungsarbeiten abgeschlossen und der Beweis des Konzepts nachgewiesen wird, wird diese Methode sowohl öffentlichen als auch privaten Nashornbesitzern auf dem afrikanischen Kontinent und auf der ganzen Welt angeboten werden. Geistiges Eigentum sowie Ausbildung und Hilfe werden Naturschutzorganisationen kostenlos zur Verfügung gestellt, die dieses Verfahren nutzen können, um ihre Tiere weiter vor Wilderei zu schützen.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, eine grundlegende Rolle in dieser erstaunlichen Initiative zu spielen, die diese unglaubliche Art vor dem baldigen Aussterben bewahren kann“, sagte Ryan Collyer, Generaldirektor von Rosatom in Mittel- und Südafrika. „Wir sind auch schockiert über die Tatsache, dass die Wissenschaft Grenzen und Politik überwinden kann, wie diese globale Initiative im Wettlauf gegen die Notlage des afrikanischen Nashorns zeigt. Wir glauben, dass die Wissenschaft und insbesondere die Nuklearwissenschaft nicht nur beim Schutz des Nashorns, sondern unseres gesamten Planeten eine grundlegende Rolle spielen wird. “

Über die Wilderei auf Nashörner

In Südafrika leben 90% der weltweiten Nashornpopulation. Von 2010 bis 2019 wurden mehr als 9.600 Nashörner durch Wilderei getötet. Obwohl der Handel mit Hörner illegal und auf internationalem Niveau verboten ist, gibt es viele Länder, die den illegalen Verkauf des Horns erleichtern, wie Vietnam, China, Kambodscha, Kroatien und Nordkorea, und das sind nicht alle. Jetzt ist der Handel mit Hörner keine eigenständige Branche, sondern eine lukrative „Ware“ für die größten Verbrechersyndikate. (Orta Communications, Text und Foto)