Putsch in Guinea: Das Land wird von den Entscheidungsgremien der ECOWAS suspendiert

Auf dem ECOWAS-Sondergipfel, der am Mittwochnachmittag, 8. September 2021, per Videokonferenz stattfand, war das Hauptthema die sozio-politische Lage in Guinea nach dem Putsch von Oberstleutnant Mamady Doumbouya am 5. September.

Der nach dem Putsch verhaftete Präsident Alpha Condé befindet sich seitdem in den Händen der Putschisten. Nach Angaben des Außenministers Alpha Barry, der über das Treffen berichtete, forderten die ECOWAS-Staatschefs die Achtung der körperlichen Unversehrtheit von Präsident Alpha Conde und seine sofortige Freilassung. Sie forderten auch eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung, berichtet lefaso.net.

Eine hochrangige ECOWAS-Mission wurde heute, 9. September, nach Guinea entsandt, um dies mit den neuen Behörden zu besprechen. Nach Abschluss dieser Mission will die ECOWAS ihren Standpunkt überprüfen.

Zuvor hat die Organisation jedoch beschlossen, Guinea von allen ihren Entscheidungsgremien auszuschließen und fordert, dass die Afrikanische Union und die Vereinten Nationen diesem Beispiel folgen.

Während des Sondergipfels erörterten die Staatschefs auch die Lage in Mali. Die malischen Behörden wurden aufgefordert, einen Zeitplan mit den verschiedenen Aufgaben zu erstellen, die zu erfüllen sind, damit bis zum 22. Februar 2022 Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden können.