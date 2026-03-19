Republik Kongo: Denis Sassou Nguesso gewinnt erneut Präsidentschaftswahlen

Der Präsident der Republik Kongo, Denis Sassou Nguesso, ist mit 94,82 % der Stimmen wiedergewählt worden, wie das Staatsfernsehen am Dienstag berichtete. Damit verlängert sich seine nahezu 42-jährige Herrschaft über den zentralafrikanischen Erdölstaat.
Analysten hatten allgemein einen klaren Sieg des 82-Jährigen erwartet, der in einem stark kontrollierten Wahlprozess unter der regierenden Kongolesischen Arbeiterpartei gegen sechs kaum bekannte Herausforderer antrat.
Die meisten Oppositionsparteien verzichteten darauf, Kandidaten aufzustellen, und begründeten dies mit mangelnder Transparenz. Prominente Persönlichkeiten wie General Jean-Marie Michel Mokoko und André Okombi Salissa befinden sich seit fast einem Jahrzehnt in Haft.
Menschenrechtsaktivisten berichteten im Vorfeld der Wahl von Verhaftungen, Suspendierungen von Oppositionsgruppen sowie einer engen Überwachung öffentlicher Versammlungen. Der Wahltag war geprägt von verspäteten Öffnungen der Wahllokale und einem landesweiten Internetausfall.
Das Staatsfernsehen gab die Wahlbeteiligung mit 84,65 % an, obwohl Beobachter feststellten, dass viele Wahllokale, insbesondere in Brazzaville, nur kurze oder gar keine Warteschlangen hatten. Sassous stärkster Herausforderer, Mabio Mavoungou Zinga, ein pensionierter Zollinspektor und ehemaliger Abgeordneter, erhielt lediglich 1,48 % der Stimmen.
Langjährige Staatsführer in Afrika: Warum lange Amtszeiten bestehen bleiben
Denis Sassou Nguesso wurde erstmals 1979 Präsident der Republik Kongo und blieb bis 1992 im Amt, insgesamt 13 Jahre in seiner ersten Amtszeit. Nach seiner Niederlage bei Mehrparteienwahlen war er bis 1997 nicht an der Macht, kehrte jedoch nach einem Bürgerkrieg zurück. Seitdem ist er bis 2026 ununterbrochen an der Macht geblieben und hat weitere 29 Jahre hinzugefügt. Insgesamt war Sassou Nguesso damit etwa 42 Jahre Präsident. Eine Verfassungsänderung im Jahr 2015 hob die Amtszeitbegrenzung und die Altersgrenze für Präsidenten auf, wodurch es ihm ermöglicht wurde, für weitere fünfjährige Amtszeiten zu kandidieren. Diese jüngste Amtszeit soll seine letzte sein, was die Diskussionen über seine Nachfolge innerhalb der Regierungspartei verstärkt.
Auf der Skala der Langzeitherrscher Afrikas befindet er sich auf dem 3. Platz. In Afrika sind lange Amtszeiten weiterhin verbreitet, etwa bei Teodoro Obiang Nguema Mbasogo in Äquatorialguinea mit über 45 Jahren oder Paul Biya in Kamerun mit über 44 Jahren an der Macht. Analysten führen dieses Muster auf schwache institutionelle Kontrollmechanismen, eine begrenzte Opposition und die Personalisierung der Macht zurück, die es Führungspersönlichkeiten ermöglicht, Verfassungen zu ändern und politische Systeme zu dominieren.
Während sich die vom Erdöl abhängige Wirtschaft des Kongo nach einem jahrzehntelangen Abschwung stabilisiert hat, lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Armut.
Grundlegende Dienstleistungen wie Stromversorgung, fließendes Wasser und Gesundheitsversorgung bleiben eingeschränkt, und die Regierung von Sassou sieht sich weiterhin mit Korruptionsermittlungen im Ausland konfrontiert, die Vermögenswerte seiner Familie betreffen. Dennoch bleibt der Machteinfluss des Präsidenten stabil und verdeutlicht die anhaltende Präsenz langjähriger Staatsführungen in Teilen Afrikas. (Quelle: africa.buinessinsider)