Migrationsstreit verschärft sich: Ruanda verklagt Großbritannien auf 125 Millionen Dollar Entschädigung

Ruanda hat einen hochbrisanten Rechtsstreit gegen das Vereinigte Königreich eingeleitet und fordert 125 Millionen US-Dollar Entschädigung, nachdem London ein umstrittenes Abkommen zur Umsiedlung von Migranten abrupt gekündigt hat. Damit verschärfen sich die Spannungen rund um eine der meistdiskutierten Migrationspolitiken Europas.

Der Streit wird derzeit vor dem Ständigen Schiedsgericht in Den Haag verhandelt und dreht sich um ein Abkommen aus dem Jahr 2022 unter dem damaligen britischen Premierminister Rishi Sunak. Ziel der Vereinbarung war es, bestimmte Asylsuchende, die irregulär nach Großbritannien eingereist waren, nach Ruanda zu bringen, wo ihre Asylanträge bearbeitet werden sollten.

Premierminister Keir Starmer beendete das Programm jedoch 2024 unmittelbar nach seinem Amtsantritt, was einen rechtlichen und finanziellen Konflikt zwischen beiden Regierungen auslöste.

Kigali argumentiert, dass Großbritannien trotz der Aufkündigung weiterhin vertraglich verpflichtet sei, 100 Millionen Pfund zu zahlen – umgerechnet etwa 125 Millionen US-Dollar zum aktuellen Wechselkurs. Ruandas Justizminister Emmanuel Ugirashebuja erklärte vor den Schiedsrichtern, dass das Land bereits erhebliche Investitionen zur Vorbereitung des Programms getätigt habe.

Nach seinen Angaben richtete Ruanda ein System für Asylberufungen ein, baute Verwaltungsstrukturen auf und entwickelte Aufnahmezentren in Erwartung der Migranten. Diese Vorbereitungen hätten „erhebliche Kosten“ verursacht, die Großbritannien nun nicht übernehmen wolle.

Er kritisierte zudem die Art und Weise der Vertragsbeendigung: Ruanda sei nicht offiziell im Voraus informiert worden. Stattdessen hätten die Behörden aus den Medien von der Aufhebung der Politik erfahren – ein Vorgehen, das Kigali als Verstoß gegen diplomatische Gepflogenheiten und vertragliche Verpflichtungen betrachtet.

Die britische Regierung hingegen ist der Ansicht, dass keine Zahlung fällig sei. Britische Vertreter argumentieren, beide Seiten hätten im November 2024 eine spätere Vereinbarung getroffen, in der Ruanda auf die ausstehenden Mittel verzichtet habe – eine Darstellung, die Kigali entschieden zurückweist.

Rechtsexperten gehen davon aus, dass der Fall maßgeblich davon abhängen könnte, ob eine solche Vereinbarung nachgewiesen werden kann. Die Verhandlungen dürften sich über mehrere Monate hinziehen und verdeutlichen die Komplexität des Streits sowie seine weiterreichenden geopolitischen Auswirkungen.

Das inzwischen eingestellte Migrationsprogramm war von Beginn an stark umstritten. Es sollte irreguläre Migration über den Ärmelkanal abschrecken, indem Asylsuchende dauerhaft nach Ruanda umgesiedelt werden. Anerkannte Flüchtlinge sollten demnach in Ruanda bleiben und nicht ins Vereinigte Königreich zurückkehren.

Kritiker, darunter Menschenrechtsorganisationen, stellten die Rechtmäßigkeit und Ethik der Politik infrage. Der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs erklärte den Plan schließlich für rechtswidrig und verwies auf Bedenken, dass Ruanda nicht als sicheres Drittland für Asylsuchende gelten könne.

Auch die finanziellen Kosten des Programms gerieten in die Kritik. Die britische Innenministerin Yvette Cooper bezeichnete es zuvor als außergewöhnliche Verschwendung öffentlicher Mittel und schätzte die Kosten für Steuerzahler auf rund 700 Millionen Pfund (etwa 875 Millionen US-Dollar). Darin enthalten waren Zahlungen an Ruanda, Verwaltungskosten sowie Charterflüge, die letztlich nie genutzt wurden.

Über den finanziellen Streit hinaus wirft Ruanda dem Vereinigten Königreich zudem vor, eine separate Zusage zur Aufnahme schutzbedürftiger Flüchtlinge aus seinem Staatsgebiet nicht eingehalten zu haben, was dem Schiedsverfahren eine weitere Dimension verleiht.

Der Fall verdeutlicht die wachsenden Spannungen zwischen europäischen Migrationspolitiken und afrikanischen Partnerschaften, während Regierungen auf beiden Kontinenten mit den politischen und humanitären Herausforderungen des Asylmanagements ringen.

Da eine Entscheidung des Schiedsgerichts erst in einigen Monaten erwartet wird, könnte das Urteil einen wichtigen Präzedenzfall für zukünftige grenzüberschreitende Migrationsabkommen schaffen – insbesondere bei finanziellen Verpflichtungen und Vereinbarungen mit Drittstaaten. (Quelle: africa.businessinsider)