Rugby: große Sorge in Südafrika um vermissten Weltmeister-Spieler Nkosi

S’busiso Nkosi, der 2019 mit Südafrika Weltmeister wurde, hat seit dem 11. November kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Der Flügelstürmer wurde von seinem Team, den Blue Bulls, offiziell als vermisst gemeldet.

„Der letzte bekannte Kontakt von Nkosi mit einer Führungskraft, einem Mitarbeiter oder einem Mitglied der Mannschaft war am Freitag, den 11. November 2022. Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen, die Telefonanrufe, SMS, Anrufe bei Verwandten, Partnern und engen Freunden sowie vier Besuche an seinem bekannten Aufenthaltsort umfassten, haben die Blue Bulls die Entscheidung getroffen, ihn bei der Polizei als vermisst zu melden“, heißt es in der Mitteilung der Bulls.