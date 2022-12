Das Kreuz am Horn von Afrika: Die katholische Kirche in Äthiopien und Eritrea gründet auf tiefen historischen Wurzeln

Das Christentum hat am Horn von Afrika eine lange Tradition. Bereits im dritten Jahrhundert nahmen die Könige von Aksum die Religion des Kreuzes an. Auch Kontakte zum europäischen Christentum bestanden schon früh.

Zunächst trafen sich beide Seiten an den christlichen Stätten im Heiligen Land, bald aber kamen vereinzelt Reisende aus Äthiopien ins christliche Abendland – so etwa Geistliche zum Konzil von Florenz in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, schreibt *Alfred Schicht in einem Beitrag für die Tagespost.

* Alfred Schicht ist Autor des Buches „Das Horn von Afrika“, das 2021 bei Kohlhammer erschienen ist und hat AFRICA live diesen Beitrag mit Genehmigung des Verlages zur Verfügung gestellt.

